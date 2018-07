Dalla Puglia a Israele in flottiglia e in amicizia: arriva il rally Vele Aperte!

Cari velisti in cerca di una vacanza in barca diversa, in compagnia e in sicurezza, questa notizia fa per voi. Il prossimo 12 maggio prenderà il via Vele Aperte 2019. Il primo rally nautico e culturale non competitivo (organizzato da semplici appassionati) che, dalla Puglia (partenza probabile da Brindisi) vi porterà nella città tre volte santa, Gerusalemme (con approdo via mare a Tel-Aviv o Haifa). Sedici tappe e trentadue giorni di navigazione, un’occasione unica per navigare sulle acque (a noi) meno conosciute del Mediterraneo, per un totale di 1.085 miglia.

UN SUGGESTIVO “PELLEGRINAGGIO”

Tra i luoghi toccati in questo vero e proprio pellegrinaggio verso Israele (non a caso la manifestazione è già stata ribattezzata “veleggiata per la pace”), le meravigliose isole della Grecia, da Corfù a Lefkas, da Itaca a Vathi, passando poi per Cefalonia, Zacinto, Pilos, Citera, Creta, Karpathos e Rodi. Da lì si passerà in Turchia, ad Anthalya, per poi fare scalo a Cipro (a Limassol) e chiudere la navigazione ad Haifa o a Tel Aviv, da cui poi si raggiungerà Gerusalemme.

MEGLIO ISCRIVERSI SUBITO

Vele Aperte, spiegano gli organizzatori, “ha l’obiettivo di raccogliere appassionati attorno alla storia, all’arte, alle antiche rotte del mare, alle meravigliose isole della Grecia, all’idea che il mar Mediterraneo deve essere un mare di pace e di comunicazione tra i popoli e non un luogo di sofferenza e scontri”. Se nella prima fase la navigazione sarà più “spedita”, da Creta in poi aumenterà la permanenza nei porti per dare unità alla flottiglia: se qualcuno si attarderà per eventuali avarie e riparazioni, o per condizioni meteo avverse, non ci saranno problemi.

Siamo già nei tempi giusti per l’iscrizione, perché la flottiglia sarà a numero chiuso: “Non vorremmo con noi più di sette, otto barche perché previlegiamo l’aspetto amatoriale, una gestione tecnica facile della veleggiata, vivendo un turismo “lento” come da celebrazioni del MIBACT previste per il 2019”. Tutte le barche dovranno essere dotate di EPIRB e verrà fornita una lista di accessori consigliati sarà data a ogni equipaggio partecipante. Saranno previste facilitazioni per la prenotazione dei porti, convenzioni con assicurazioni mediche, assistenza tecnica, servizio meteo, tracciamento satellitare, eventi e incontri locali.

Per info e preiscrizioni: info@showbyte.it, www.veleaperte.it