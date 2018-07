Doppietta di Hanse: pronto il lancio del 458 e del 508 per i saloni autunnali

La stagione dei saloni è ormai vicina e un colosso come Hanse non poteva mancare dal lanciare dei nuovi modelli. Stiamo parlando dei nuovi Hanse 458 e 508, due barche che completano una ricchissima gamma che adesso va dal 315 al 675, passando dal 348, 388, 418, 455, 458, 508, 548 e 588. I due nuovi modelli portano alcuni tocchi di novità pur restando nel pieno della linea estetica di Hanse, che si contraddistingue per barche da crociera dall’estetica sportiva e soprattutto molto facili da gestire a vela.

Hanse 458

La nuova Serie 8 incarna qualità, prestazioni e comfort. Il nuovo Hanse 458 non fa eccezione e già dagli esterni mantiene le promesse. I plotter pod ergonomici, la doppia marra per un code zero e le sei finestre nelle cabine di poppa sono solo alcuni dei dettagli che rendono questo yacht così speciale. Sottocoperta il legno elegante e i soffici tessuti contribuiscono alla grazia di questo Hanse. Un dettaglio essenziale: Questo yacht da 14 m (45 piedi) non ha un supporto indipendente dell’albero. La paratia principale è una struttura composita con un rinforzo di carbonio per fornire una connessione albero-chiglia stabile e diretta. Ciò permette di avere interni ancora più spaziosi con un design che ricorda quello di un loft. Il nuovo Hanse può essere realizzato nella versione di base con una cabina armatoriale a prua oppure con quattro cabine doppie per ospitare più persone a bordo.

LOA 14,04 m (46′ 1″)

Lunghezza dello scafo 13,55 m (44′ 5″)

Larghezza massima 4,38 m (14′ 4″)

Superficie velica totale circa 103,00 m²

Pescaggio chiglia a L, medio 2,23 m

Dislocamento chiglia a L, medio 11,70 t

Motore standard 57,00 ps

Design judel / vrolijk & co Interni HanseYachts Design

Hanse 508

Ampia cabina di comando, parapetto elevato, secondo strallo per aggiungere un genoa al fiocco autovirante: l’Hanse 508 è uno yacht per una navigazione rilassante e su lunghe distanze. La struttura del sottotelaio appena sviluppata del nuovo Hanse 508 è stata appositamente progettata per l’innovativa connessione albero-chiglia. Come nello yacht Hanse 458, l’albero indipendente è stato sostituito dalla nuova paratia principale in composito di carbonio. Negli interni il nuovo Hanse 508 sorprende con delle caratteristiche speciali ed eleganti interni. È l’unico yacht Hanse nuovo che ha una cambusa longitudinale nel salone e può essere dotato di un massimo di cinque cabine. Nella versione D3, lo yacht Hanse 508 ha anche una stanza di servizio con lavatrice oltre ai quattro bagni.

LOA 15,55 m (51′)

Lunghezza dello scafo 14,93 m (49′)

Larghezza massima 4,75 m (15′ 7″)

Superficie velica totale circa 118,00 m²

Pescaggio chiglia a L, medio 2,40 m (7′ 10″)

Dislocamento chiglia a L, medio 14,70 t

Motore standard 80 ps

Design judel / vrolijk & co Interni HanseYachts Design

