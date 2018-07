Una vacanza romantica con il tuo partner, una settimana a veleggiare con gli amici o un week end al largo per smorzare la noia cittadina. Se hai in programma di andare per mare devi concentrarti più del solito sulla tua pelle: acqua, salsedine, sole e vento rischiano infatti di rovinarla. Ecco perché, per goderti la vita di mare senza contrattempi e brutte sorprese, hai bisogno di un beauty-case essenziale e intelligente. Già, perché quando sei in barca, l’esposizione al sole diventa molto più intensa di quella sulla spiaggia o in piscina perché l’acqua riflette oltre il 30% in più dei raggi solari. Se, quindi, il ‘fattore protezione’ deve essere sempre in cima ai tuoi pensieri, per la vacanza in barca questo consiglio deve diventare una norma tassativa!

Prima regola: alzare i filtri. Spalmarsi viso e corpo con un Spf (Solar Protection Factor) più alto, è indispensabile durante le tue giornate in barca quando vento e salsedine inaridiscono la cute: hai bisogno innanzitutto di solari waterproof, resistenti all’acqua e al sudore, che ti difendano in ogni situazione. Un ottimo cosmetico è il latte: ha una consistenza leggera che si asciuga immediatamente, senza ungere la pelle. Non dimenticarti uno stick a schermo totale da utilizzare come protezione sulle labbra o come barriera in caso di rossori su naso, fronte e zigomi, le zone più delicate e sensibili. Anche un flacone di acqua termale può diventare un grande alleato: in barca l’acqua dolce è un bene prezioso e con questo prodotto rinfreschi la pelle ed elimini un po’ di salsedine (senza nessuna lamentela da parte del resto dell’equipaggio!).

Ecco infine due elementi da non sottovalutare quando scegli il solare per la tua vacanza: le coordinate – la differenza di latitudine infatti influisce moltissimo sulla forza delle radiazioni – e le caratteristiche della tua pelle. Dettagli essenziali per scegliere il fattore di protezione cui fare affidamento.

Un ultimo consiglio: ricordati che la crema va applicata più volte nel corso della giornata (l’ideale sarebbe ogni tre ore) e, a maggior ragione, subito dopo essersi fatti il bagno, anche se la confezione riporta la scritta ‘water resistant’. Occhio a non scordarti il collo del piede, le orecchie, il retro delle ginocchia e la nuca: è dove ci si scotta più di frequente! E ora preparati a godere con tranquillità di tutti i lati positivi del sole. E buon vento!

DIECI SOLARI PER LA TUA PELLE

Avene – Invisibile, leggero, a protezione molto alta e soprattutto a diffusione uniforme e continua. Il nuovo Nebulizzatore Spray Olio unisce il nutrimento di un olio alla leggerezza di una nebulizzazione. Dalla profumazione delicata, lascia un velo trasparente non appiccicoso è resistente all’acqua ed Ë ideale al mare e in barca. Prezzo consigliato 23,90 euro

Bakel – Una formula pura, essenziale e certificata in un pack che ne tutela l’integrità. Contiene ceramidi, componenti fisiologiche della pelle, che garantiscono un’azione anti-age globale, oltre a migliorare tono ed elasticità cutanei. Maltodestrine, per contrastare la degradazione delle fibre di collagene causata dai raggi UV. E burro di karité per nutrire in profondità la pelle. Prezzo consigliato: 67 euro

Clarins – Lo Stick Solaire Spècial Zones Sensibles è ideale per zone più delicate di naso, labbra e orecchie, ha uno schermo al 100% minerale, e garantisce un’elevata protezione. Perfetto per gli sport nautici e in barca da tenere sempre a portata di mano. Prezzo consigliato: 23 euro

Collistar – Funziona sia sui capelli bagnati, per un effetto condizionante, che asciutti, per uníazione disciplinante. Studiato per essere usato al sole, va benissimo anche come balsamo di pronto intervento per chi desidera una formula che non appesantisca il capello. Inoltre, la texture è idratante ed efficace sia sui capelli fini che spessi, da domare. Prezzo consigliato: 18 euro

Dior – Dotata di una texture ultra fondente, la Crema protettiva abbronzatura sublime SPF 50 offre un effetto impercettibile al tatto per far risaltare ancora di più i riflessi madreperlati. La pelle viene avvolta da una brillantezza satinata: ideata per la pelle del viso, la protegge dai radicali liberi e dalla comparsa di macchie foto-indotte. Prezzo consigliato: 39 euro

Eisenberg – Soin Solaire Anti-Age Corps SPF 30 è l’emulsione ideale per le pelli chiare e sensibili e durante un’esposizione più intensa come quella in barca a vela. La texture rinfrescante ad alta protezione idrata intensamente e migliora l’elasticità della pelle. Non solo: ha un’azione anti-radicalica, anti-infiammatoria e lenitiva.

Prezzo consigliato 45 euro

Lierac – Il Latte Protettivo Energizzante anti-età globale della linea Sunissime è dotato di un sistema filtrante che protegge sia dai raggi UVB, UVA corti e lunghi, che dagli infrarossi e dalla luce visibile: un trattamento ad ampio spettro globale che in più dona una sferzata di energia alla pelle. Prezzo consigliato: 27,50 euro

Maison Bio – A base di estratto di elicriso, gel di aloe vera e olio di Argan, la Crema solare spray con SPF25 è pensata per tutti coloro che amano un’applicazione uniforme, pratica e veloce! Adatta a tutti i tipi di pelle ha una texture leggera e svolge un’intensa azione idratante e antiossidante. Prezzo consigliato: 26,95 euro

Nu Skin – Sunright è una tecnologia che stimola la produzione di collagene e di elastina. La texture ha una consistenza che assicura una pelle asciutta ‘effetto invisibile’, nonostante l’elevata azione filtrante. E si adatta alla pelle in maniera impercettibile, senza renderla troppo luminosa o appiccicosa. Prezzo consigliato: 24,13 euro

Nuxe – Abbronzarsi in completa serenità con l’olio abbronzante per viso e corpo SPF30 si può: formulato senza alcol o oli minerali, questo olio vellutato dona alla pelle un finish satinato e un’efficace protezione UVA e UVB così come la protezione cellulare anti-age. Prezzo consigliato: 24,90 euro

Alessia Sironi