La vela allunga la vita: ve lo conferma Angela, 100 anni suonati, timoniera alla VELA Cup!

Che la vela allunghi la vita, lo dice la scienza e di recente abbiamo anche pubblicato un articolo sui benefici di una vacanza in barca.

La dimostrazione di tutto ciò la trovate in questa foto. La signora che sta orgogliosamente al timone si chiama Angela Besana Gagliardi e ha partecipato alla VELA Cup di Santa Margherita. Età: 100 anni e quattro mesi. Classe 1918, era a bordo del Dufour 39 VizCaya del genero Rinaldo Santi. Per la cronaca, ha chiuso in quindicesima posizione nella categoria Crociera 4. Non esageriamo quando scriviamo che la VELA Cup è davvero per tutti!



Chiamata sul palco del VELAFestival per la premiazione (non è la prima volta: aveva partecipato anche due anni fa, quando aveva “solo” 98 anni), ci ha raccontato come la passione per la vela le sia stata “instillata” dai suoi avi. I nonni erano di Como e amavano la motonautica, i suoi genitori invece, quando potevano, non vedevano l’ora di poter salire a bordo della loro barca a vela. Suo nonno Abbondio Besana e suo padre Cipriano Besana, Comandante ed Ispettore della Navigazione del Lago Maggiore, furono insigniti di una medaglia al valore civile per salvataggi compiuti nel lago.

Signora Angela, saremo scontati ma noi la aspettiamo anche alla prossima VELA Cup. Obiettivo podio!