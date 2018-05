Abbiamo selezionato 10 domande/quiz da marinaio a cui rispondere per capire se sei un vero uomo di mare di lungo corso. Rispondi al volo, d’impulso e poi guarda le risposte esatte.

-Se hai riposto ad almeno 8 quiz nel modo giusto sei un ottimo marinaio

-Se hai risposto ad almeno 5 quiz nel modo giusto sei un discreto marinaio

-Se hai risposto ad almeno 3 quiz nel modo giusto sei un marinaio della domenica

Iniziamo!

RISPONDI SENZA STARE A TERGIVERSARE!

1. I battelli al servizio delle unità̀ da diporto (tender) a che distanza dalla costa possono navigare?

a) Entro 6 miglia dalla costa.

b) Entro 1 miglio dalla costa.

c) Entro 1 miglio dalla costa o dall’unità madre, ovunque sia.

2. Nelle andature portanti l’area della vela adiacente alla balumina deve essere tenuta:

a) Piatta.

b) Concava.

c) Convessa.

3. Nella scala Douglas dello stato del mare la cifra 5 corrisponde a:

a) Molto mosso.

b) Molto agitato.

c) Agitato.

4. In genere il tempo migliora se:

a) La pressione aumenta e la percentuale di umidità aumenta.

b) La pressione diminuisce e la percentuale di umidità diminuisce.

c) La pressione cresce e la percentuale di umidità diminuisce.

5. Le basse pressioni si spostano generalmente:

a) Da O verso E.

b) Da E verso O.

c) Da N verso S.

6. Il triangolo di prua è:

a) La zona della coperta a pruavia dell’albero.

b) La parte del piano velico delimitata dall’albero e dallo strallo di prua e la distanza tra albero e punto di mura.

c) Il punto dove viene issato il fiocco.

7. L’ancora che assomiglia ad un vomere si chiama:

a) Hall.

b) Bruce.

c) C.Q.R.

8. Una barca che ha una lunghezza al galleggiamento di 7,6 metri quale velocità può raggiungere di bolina?

a) 7,6 nodi.

b) 6,7 nodi.

c) 5,8 nodi.

9. Che cosa è la “grippia”?

a) Una cima che si lega all’anello dell’ancora per evitare che l’ancora ari.

b) Una cima che si lega al diamante dell’ancora per facilitarne il recupero.

c) Una cima che si può legare al fuso per regolare l’ancoraggio.

10. La randa rifiuta nella zona vicino all’albero:

a) Arretriamo il carrello della scotta del fiocco.

b) Laschiamo la drizza della randa.

c) Tesiamo la drizza della randa.

METTITI ALLA PROVA CON GLI ALTRI NOSTRI QUIZ

Questo QUIZ (che è solo un piccolo assaggio), e tanti altri consigli utili, potete trovarli sul numero speciale di Vela dedicato alla Pratica e al Bricolage: un volume, questo speciale, pensato da tenere sempre a portata di mano, a casa e in barca, per togliervi dubbi o ripassare le vostre conoscenze in qualunque momento. Diviso in tre grandi sezioni (Conoscere, Navigare e Imparare), POTETE ACQUISTARLO QUI