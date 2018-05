Guarda che Luna! Aspettando la Coppa America, la storia riparte da Trieste. FOTO

Viene da pensare una cosa. Se per il varo del Tp 52, che di fatto sarà solo una barca di allenamento per il team in questa stagione, è stata quasi riempita una delle piazze più belle di Trieste, con tanto pubblico anche in acqua, cosa accadrà quando andrà in acqua l’AC75 per la Coppa America?

Luna rossa è ufficialmente tornata e lo ha fatto a suo modo, con una grande festa, con tanta allegria e soprattutto con quello che sembrerebbe l’entusiasmo della prima volta, come ha confermato anche Max Sirena: “Rivedo la stessa voglia e lo stesso entusiasmo di quando abbiamo iniziato”. E sembra proprio così, forse anche perché la meta finale, Auckland e la Nuova Zelanda, evoca per tutti, equipaggio, addetti ai lavori e appassionati, i ricordi bellissimi della prima campagna di Patrizio Bertelli.

Ne è passato di tempo da quella sera di febbraio del 1997 dove, i racconti dicono, in uno studio di Milano, il grande designer German Frers la lanciò quasi come una provocazione: “Perché non facciamo la Coppa America?”. Fu l’inizio del mito. Oggi siamo alla sesta sfida di Patrizio Bertelli e Luna Rossa, che tecnicamente in realtà sarebbe la quinta dato che una campagna, l’ultima, è stata interrotta e non portata fino in fondo per protesta contro le regole di Oracle. Bertelli praticamente eguaglia le cinque sfide di Sir Thomas Lipton con gli Shamrock, e scusate se è poco.

A Trieste c’era tutta la “new generation” della futura Luna Rossa: Jacopo Plazzi, Matteo Celon, Andrea Tesei, Enrico Voltolini, Umberto Molineris, Nicholas Brezzi e la new entry, il cagliaritano Davide Cannata. A completare il team i veterani, Max Sirena, Gilberto Nobili, Vasco Vascotto e Francesco Bruni, Pietro Sibello, Francesco Mongelli, Shannon Falcone, Pietro Mantovani, Pierluigi De Felice, Giuseppe Acquafredda, James Spithill, Michele Cannoni. A proposito di nuove generazioni, fortemente simbolica anche la scelta della “madrina” del varo, colei che ha avuto il compito di rompere la classica bottiglia sulla prua di Luna Rossa: era la diciassettenne triestina, promessa del 420, Luisa Penso.

A fare gli onori di casa Mitja Gialuz, presidente della società velica di Barcola e Grignano, organizzatrice di Barcolana, la più grande regata velica del mondo, che durante la conferenza stampa svoltasi nel Salone della Prefettura prima del varo, ha così dichiarato: “Luna Rossa Challenge ha un compito veramente importante: ancora prima della Coppa America, ha il compito di ispirare tutti gli appassionati del nostro sport a eccellere e fare il meglio”.

Ed è così forse che ci piace pensarla questa Luna Rossa, una nuova fonte di ispirazione e di entusiasmo per tutto il nostro movimento velico e per il paese in generale.

Mauro Giuffrè