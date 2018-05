Ben tornato Silver Bullet, ci sei mancato! Che la Luna sia con te

Non temete, la grande festa del varo del Tp 52 Luna Rossa a Trieste, organizzata dalla Barcolana, è confermata per domenica 13 maggio. Ma, come avviene per qualsiasi barca, prima del varo ufficiale c’è il cosiddetto “varo tecnico”, ovvero la prima messa in acqua della barca per verificare che lo scafo non presenti problemi o ci siano anomalie nel galleggiamento. Il varo di questa barca ha un forte significato simbolico: è un nuovo inizio, dopo la campagna prematuramente interrotta da Patrizio Bertelli per protesta contro Oracle. La nuova Luna è andata in acqua a Trieste e fa un certo effetto vedere nuovamente un monoscafo dal colore grigio scuro con il logo Prada sulla randa e la scritta Luna Rossa sullo scafo. Non accadeva dalla Coppa di Valencia 2007, terminata con la finale della LVC persa 5-0 contro Team New Zealand,

Inutile dire che i ricordi tornano anche, e soprattutto, agli anni 2000, quando l’Acc Luna Rossa si guadagnò a forza di vittorie l’appellativo di “Silver Bullet” nelle acque neozelandesi. Se questo tp 52 sarà un “missile d’argento” è presto per dirlo e la stagione delle 52 Super Series presenta un livello tecnico così alto che è difficile fare delle previsioni. Luna Rossa parte in leggero ritardo rispetto agli altri Tp 52 che hanno già fatto il warmup stagionale a Palma di Maiorca, ma è inutile dire che già dalla prima tappa in programma in Croazia dal 23 al 27 maggio Max Sirena e compagni punteranno al miglior risultato possibile.

Una stagione in Tp 52 che si annuncia avvincente, con ben tredici team al via, più della metà dei quali puntano ai posti di altissima classifica. Una serie di tappe scelte dall’equipaggio di Luna Rossa per perfezionare l’affiatamento del team e iniziare a studiare la composizione finale della squadra in ottica Coppa America. Il Tp 52 è infatti solo una barca di passaggio, tra circa un anno, o forse anche meno, si parlerà di un altro, e ben più importante varo, quello dell’AC75 super foiler con cui si andrà a disputare la Coppa America del 2021 (scopri di più QUI). E a quel punto si inizierà veramente a giocare sul serio. Nel frattempo ben tornato Silver Bullet, ci sei veramente mancato.

Mauro Giuffrè