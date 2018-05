Dufour, ancora una! In arrivo c’è anche il nuovo 430 Grand Large

Non si può certo dire che questo 2018 per Dufour sia un anno qualsiasi. Prima l’accordo con Fountaine Pajot (LEGGI QUI), poi l’annuncio del Dufour 390 GL (LEGGI QUI) e adesso un’altra new entry, il Dufour 430 GL.

La nuova arrivata, che presumibilmente verrà presentata ufficialmente in occasione dei saloni autunnali, non va a rimpiazzare nessuno dei modelli già esistenti nella gamma Gran Large ma va a completare la serie che ora sarà così composta: D31, D360, D382, D390, D412, D430, D460, D520.

Niente di nuovo da un punto di vista estetico, il 430 GL sarà un “purosangue” Dufour assolutamente in linea con le barche della gamma da un punto di vista concettuale e pratico. Una barca comoda, con un’alta rifinitura degli interni e le caratteristiche di marinità e performance tipiche delle barche da crociera disegnate da Umberto Felci, che ormai da anni è il designer di riferimento del colosso francese, uno dei cantieri leader nel mondo dei monoscafi.

Lunghezza f.t. 13,24 mt

Larghezza 4,30 mt

Immersione 2,10 mt

Sup. vel. bolina 92 mq

Dislocamento 9.500 kg

www.dufour-yachts.com