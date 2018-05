TAG Heuer VELAFestival, la festa è stata qui, a Santa Margherita! Ci vediamo nel 2019!

Avevamo paura della pioggia, ed è arrivato il sole. Avevamo paura della bonaccia, ed ecco che Eolo ci ha dato una mano. Risultato: anche quest’anno il TAG Heuer VELAFestival a Santa Margherita Ligure (3-6 maggio) è stato un successo.

Intanto diamo un po’ di numeri: partiamo ringraziando voi, che in migliaia siete venuti a trovarci e a godervi una full-immersion di vela. Oltre cinquanta espositori, 200 barche in acqua tra quelle che potevate visitare dei migliori cantieri italiani ed esteri (tante le anteprime assolute: Ice Cat 61, Ice 60, Salona 380…) e quelle su cui avete partecipato all’affollatissima VELA Cup (il sabato e la domenica: qui la news con vincitori e classifiche).

Ringraziamo poi tutti quelli che, pur non essendo potuti venire, ci hanno seguito da casa con la diretta streaming (la grande novità di quest’anno, sul nostro sito e sui nostri canali social), grazie alla quale vi abbiamo raccontato tutto il VELAFestival, minuto per minuto: interviste, eventi, approfondimenti tecnici, curiosità, “colore”, giochi, e chi più ne ha più ne metta.

Ringraziamo anche il Comune di Santa Margherita Ligure e il sindaco Paolo Donadoni per il supporto e la presenza costante.

E ancora, i grandi velisti che hanno dato lustro alla festa della vela: non solo Dario Noseda (Velista dell’Anno 2018) e tutti i vincitori premiati nel corso della serata dei Campioni di Venerdì 4 maggio (Giovanni Ceccarelli, Maria Vittoria Arseni, Guido Gallinaro, Nicolò Renna, Francesco Lanera), presentata da Mino Taveri; tutti i ragazzi del Moro di Venezia con cui ci siamo divertiti sul palco (solo per citarne alcuni: i fratelli Chieffi, Max Procopio, Andrea Madaffari, Cico Rapetti, Andrea Mura…), i “pazzi oceanici” Patrick Phelipon, Ivan Dimov, Andrea Fanfani. E, tra il pubblico (tutti gli eventi in scaletta hanno registrato il “sold-out”), gente come Ciccio Manzoli, Simone Gesi, Roberto Westermann e tanti altri che hanno alle spalle migliaia di miglia.

Poi i laboratori per i bambini, il “prova la vela” e i tanti eventi all-day, i grandi film sul maxischermo (l’assoluta novità Il Mistero di Donald C. con Colin Firth e Deepwater), le merende Rigoni e molto, molto altro.

Rischieremmo di dilungarci troppo e di risultare noiosi, quindi ci fermiamo qui. Potete rivedere tutto il VELAFestival cliccando al link sottostante, che vi reindirizzerà alla playlist dello streaming e dei video che abbiamo girato per voi. Arrivederci al 2019 con una promessa: ci impegneremo a fare ancora meglio!

La Redazione del Giornale della Vela