CLASSIFICHE VELA Cup, tutti i vincitori delle nostre regate

Ancora vento leggero per la seconda giornata di VELACup, con la brezza termica che si è fatta attendere ed è entrata a macchie nel Golfo del Tigullio. Nonostante ciò non è mancato un po' di sano agonismo in acqua e soprattutto tanto, tantissimo, divertimento per tutti, dai campionissimi della vela alle famiglie.

Di seguito le classifiche classe per classe.

PREMIO SPECIALE ULTIMO CLASSIFICATO

Melina di Pierstefano Vernaschi

Classe crociera 1 fino a 7,5 mt

1 – Stella, Star di Dario Noseda

2 – Kraken, Explorer 20 di Michele Chiappe

Classe crociera 3 fino a 11 mt

1 – La cucciola, Sun Fast 3600 di Franzetti

2 – Angiulina, Dehler 32 di Marina Fezzardi

3 – Euphoria, Comet 33 di Fulvio Ferri

Classe crociera 4 fino a 13 mt

1 – Lo duca mio, Comet 41 di Paolo Riva

2 – Amande, Dufour 335 di Filippo Profumo

3 – Forza 4, Dehler 41 di Luigi Polenghi

Classe crociera 5 fino a 15 mt

1 – Pestifera 2, Dufour 44 di Stefano Ferrari

2 – Lirae, Dufour 44 di Luigi Garli

3 – Gnarly, Dufour 44 di Marcello Montanaro

Classe crociera 6 fino a 19 mt

1 – Emotion, Grand Soleil 56 di Francesco Guerci

2 – Joy, Ice Yacht 60 di Ludovico Bussola

3 – Nebida, Bavaria 50 di Filippo Brazzolotto

Classe regata 1 fino a 7,5 mt

1 – Ileus V, ultimate 20 di Alessandro Luzzati

2 – Caim 2, J70 di Mario Rabbò

3 – Lunetta, RS Elite di Paolo Pasquini

Classe regata 2 fino a 9,5 mt

1 – Hard Rock, Ufo 28 di Massimo e Mauro Uggè

2 – Jbes, J80 di Alberto Garibotto

3 – Blu Project Sailing Team, J80 di Attilio Coppa

Classe regata 3 fino a 11 mt

1 – My Passion, First 34.7 di Umberto Benvenuto

2 – Parmavela Shide, First 36.7 di Simone Ronchini

3 – Spirit of Nerina, X-35 di Paolo Ricaldoni

Classe regata 4 fino a 13 mt

1 – Bel Rebelot, GS40 di Sergio Brizzi

2 – Cheyenne, Rodman 42 di Tommaso Oriani

3 – Amelie, Dufour 414 di Luca Clavarino

Classe regata 5 fino a 15 mt

1 – Obsession, First 45 di Mario Rossello

2 – Free Spirit, First 44.7 di Paolo Rossu

3 – Arly, Vismara Open 43 di Salvatore Sarpero

Classe regata 6 fino a 19 mt

1 – Prima Vista, Ice 52 di Francesco Dellatorre

2 – Phelia, Ice 52 di Rainer Gerst

3 – Nonnoveloce, Ice 52 di Jean Manuel Cannanzi

Overall regata in tempo reale: Ice 52 Prima Vista

Overall crociera in tempo reale: Ice 60 Joy

Overall VELACup tempo compensato: Hard Rock, Ufo28