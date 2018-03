Velista dell’Anno, quasi 5.000 voti nella seconda fase: ecco come sta andando

Erano in 100, dopo la prima fase (30 gennaio-15 febbraio, 12.544 voti) ne sono rimasti 50. Anzi, 51, a causa di un parimerito in fondo alla fila. E sono più agguerriti che mai in questo secondo turno del premio più prestigioso della vela italiana, assegnato fin dal 1991 (qui le storie di tutti i vincitori passati). Il Velista dell’Anno TAG Heuer se lo aggiudica colui che, sulla base delle vostre preferenze espresse sui nostri sondaggi online, risulterà essere il velista che più vi ha emozionato.

Come sta andando? Siamo già a 4.685 voti (alle ore 9 del 10 marzo), avete tempo fino alle 12 del 14 marzo per dare il voto al vostro preferito: in calce la topten virtuale e il numero di voti per ciascun candidato:

Saranno i vostri voti a decretare chi farà parte della rosa dei candidati alla vittoria finale, tra i quali sarà svelato, in occasione del VELAFestival (dal 3 al 6 maggio a Santa Margherita Ligure: info su www.velafestival.com), durante la Serata dei Campioni (venerdì 4 maggio alle ore 19), il Velista dell’Anno TAG Heuer 2017 e tutti i vincitori degli altri premi (TAG Heuer Performance, #don’tcrackunderpressure, Innovation e Young). Qua sotto potete scoprire i candidati e andarli subito a votare! Per l’autenticazione del voto, vi sarà richiesto di inserire la vostra mail.

Vi ricordiamo che per il voto, che potrà essere dato per ogni fase a un solo candidato, vi verrà chiesto di inserire la vostra mail.

IL “SENSO” DEI PREMI

I premi in palio sono come sempre cinque, oltre al “Velista dell’Anno TAG Heuer”, riservato al velista che ha saputo emozionarci di più nella stagione passata, assegneremo il “TAG Heuer Performance” a colui che ha ottenuto risultati grazie a un certosino lavoro di ricerca sulle prestazioni; il “TAG Heuer Innovation” a colui che ha dato un particolare contributo nel mondo della progettazione e dell’innovazione; il “TAG Heuer Young” a un giovane talento della vela agonistica e il “TAG Heuer #Don’tCrackUnderPressure” a chi dimostra di non mollare mai anche sotto pressione.

Ognuno dei vincitori sarà premiato con un cronografo impermeabile ad alta precisione TAG Heuer Aquaracer Calibre 5 (foto a lato), in grado di resistere fino a 300 metri di profondità. Per qualsiasi informazione riguardo al Velista dell’Anno, scriveteci all’indirizzo speciali@panamaeditore.it

