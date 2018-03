Tag Heuer VELAFestival, ma quante barche! Ci sarà anche il colosso Dufour

Portano la firma di Umberto Felci e ormai vanno considerati come una garanzia per il mondo della crociera. Stiamo parlando dei Dufour, che saranno tra gli indiscussi protagonisti del prossimo Tag Heuer VELAFestiva, a Santa Margherita Ligure dal 3 al 6 maggio. Confermata anche la Dufour Cup all’interno della VELACup.

Dall’entry level 310 all’ammiraglia Exclusive 63, i Dufour rappresentano, soprattutto con gli ultimi modelli lanciati sul mercato, il mondo della crociera di qualità e di grande serie. Barche dalle buone performance medie, con buone rifiniture interne e caratterizzate da soluzioni pratiche molto intelligenti e utili per il crocerista, soprattutto per gli interni.

Come vi abbiamo raccontato con il nostro test del Dufour 520 GL (leggilo QUI), il colosso francese sta cercando di rendere sempre più evolute le sue barche con una serie di migliorie che possono sembrare solo dei dettagli ma in realtà sono decisive per migliorare in maniera netta la qualità della barca, come avrete modo di apprezzare anche sul nuovo 360. Dalla scelta dei legni alla modularità di alcuni elementi interni, fino ad arrivare a un’attrezzatura di coperta ben dimensionata e di qualità.

E in ultimo, ma non certo per importanza, la grande novità in casa Dufour è il lancio del primo catamarano della sua storia, il Dufour Cat 48 (LEGGI QUI). Anche questo disegnato da Umberto Felci, rappresenta la versione sul versante multiscafi della filosofia del cantiere.

LA GAMMA DUFOUR (IVA esclusa versione base)

Dufour 310 GL 92.040

360 GL 104.117

382 GL 138.644

36 Performance 140.586

412 GL 169.315

460 GL 231.150

520 GL 293.625

56 Exclusive 416.008

63 Exclusive 895.000