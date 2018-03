Questa e’ la volta buona, dopo anni di preparativi. Lo svedese 78enne Sven Yrvind partirà il 1° giugno per la nuova Zelanda da Stoccolma (Svezia). Sino a qui nulla di eclatante, sono tanti i “vecchietti” che ormai solcano gli oceani, anche da soli.



Ma Sven lo fa con una barca da lui progettata e costruita di soli 5,76 metri. Prima di raccontarvi quanto e’ ingegnosa questa microbarca e’ necessario dire che l’anziano svedese e’ uno che fa sul serio (ve ne avevamo parlato qui). Fu il primo, nel lontano 1980, a passare Capo Horn a bordo di una barca piccola piccola, il Bris II, un 5,90 metri da lui costruito. Una sfida che gli valse una medaglia del Royal Cruising Club; un riconoscimento che nella storia della vela ha ricevuto gente come Robin Knox-Johnston.



Sven ha iniziato a costruire la sua barca, dal nome Exlex, di neppure 6 metri nel 2012, in resina epossidica, fibra di carbonio e fibra di vetro. Issa due vele da 65 piedi quadrati sui suoi due alberi, che Sven intende usare nelle giornate di vento leggero. Non ha un motore, ma usera’ remi in caso di bonaccia. Ingegnosa la carena con “pinne” orizzontali attaccate al fondo e doppi timoni. Sven ritiene che le pinne aiuteranno a spingere la sua barca attraverso le onde e che avere due timoni contribuirà a stabilizzare Exlex.



Una tavola centrale anteriore consentirà a Sven di spostare il centro della resistenza laterale avanti e indietro a seconda dello stato del mare. In culo alla balena Sven!

SVEN YRVIND SPIEGA LA MICROBARCA