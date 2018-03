Elan E5, il bestseller del cantiere sloveno cambia pelle

Eliminare la distinzione tra serie S, sportiva, ed E, più orientata alla crociera, per proporre una sola versione improntata a una maggiore versatilità: è questo l’obbiettivo del nuovo Elan E5 che il cantiere sloveno sta per immettere sul mercato. La barca non avrà linee d’acqua e appendici differenti rispetto alla precedente versione, restando quindi dal punto di vista progettuale un vero performance-cruise. A cambiare saranno gli allestimenti generali, che daranno comunque una nuova dimensione a questo modello di successo di Elan Yachts.

La nuova versione, dal punto di vista dell’attrezzatura e degli interni sarà maggiormente orientata verso la crociera: spazio al legno massello e a un livello di rifiniture degli interni più elevato, mentre il lay out delle manovre adesso si ispira adesso all’easy sailing e alla conduzione anche in equipaggio ridotto. Il paterazzo sarà a V rovesciata, per consentire un accesso all’acqua totalmente sgombro a centro poppa. Una coppia di winch, spazio ad Harken per l’attrezzatura di coperta, saranno in posizione più arretrata per portare la scotta randa a ridosso del timoniere. Quest’ultimo potrà godere delle colonnine per le ruote ridisegnate, adesso capaci di ospitare anche il chartplotter. Lo specchio di poppa sarà disponibile anche in versione chiusa ma si traformerà, aprendosi, in un comoda discesa in acqua.

Non si tratta quindi solo di un restyling ma anche di un cambio di filosofia. Per gli amanti delle regate sarà disponibile un pacchetto performance.

