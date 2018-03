Al VELAFestival dì loro che tipo di marinaio sei, quelli di Navico avranno lo strumento giusto per te

Quando si parla di elettronica di bordo, il gruppo Navico è quello che, per antonomasia, percorre trasversalmente il mercato. Questo perché riunisce tre marchi che si rivolgono a tipologie di diportisti differenti: Lowrance e Simrad sono per lo più indirizzati verso il mondo del motore e pesca (generalmente, Lowrance occupa il settore delle barche più piccole mentre Simrad ha come target quelle medio-grandi, ma ci sono tanti velisti che utilizzano questi marchi), B&G è invece sinonimo di vela pura.

Tutti e tre i brand partono da un patrimonio comune di hardware e software e tutti e tre beneficiano delle frequenti innovazioni e aggiornamenti apportate da Navico. Ultima, in ordine di tempo, è quella in termini di integrazione tra gli strumenti di bordo, controllo remoto e monitoraggio dell’imbarcazione (la cosiddetta “barca connessa”), a seguito dell’acquisizione da parte del gruppo di realtà all’avanguardia come Yacht Defined Sweden AB e di Naviop.

IL PAESE DEI BALOCCHI “ELETTRONICI”

Display multifunzione, ripetitori, sistemi integrati, strumenti stand-alone, sonar, autopiloti, radar e chi più ne ha più ne metta. Questo è Navico: e questo potrete scoprire al suo stand al TAG Heuer VELAFestival di Santa Margherita Ligure (la grande festa della vela dal 3 al 6 maggio). Un vero e proprio “paese dei balocchi” degli amanti dell’elettronica. Ma noi vogliamo darvi un piccolo assaggio, con tre prodotti che ci sono piaciuti di B&G, Simrad e Lowrance che possano essere utili ai velisti.

Il sonar frontale per i velisti

Il B&G ForwardScan è, di fatto, il primo sonar frontale pensato per i velisti, ideale per individuare punti di ancoraggio e segnalare secche o ostacoli che si celano sotto la superficie dell’acqua. Può essere montato su barche di ogni dimensione. Potrete navigare in acque riportate non chiaramente sulle mappe o sconosciute con una chiara immagine del fondo che si trova sotto la vostra imbarcazione, impostando peraltro allarmi di profondità personalizzati. MAGGIORI INFORMAZIONI QUI

Il multifunzione “plug & play”

Al VELAFestival potrete chiedere lumi sulla gamma di multifunzione Simrad NSS evo3, pensata per barche da crociera e da pesca dalle dimensioni più importanti. Il nuovo design di NSO evo3, che si integra alla perfezione con qualsiasi sistema Simrad, è stato progettato per semplificarne l’installazione, pur preservandone le caratteristiche di potenza e flessibilità. Basta collegare NSO evo3 ai moduli di rete Simrad e aggiungere GPS, autopilota, controller tastierino e altri accessori per creare facilmente il proprio sistema ideale. Lo schermo è ad alta definizione (1920 x 1080) e l’interfaccia touchscreen è intuitiva per garantire il miglior controllo dell’elettronica di bordo. Offre una nitidezza della immagini e una visibilità ottima da qualsiasi angolazione, anche indossando occhiali polarizzati. Il display supporta un layout a schermo diviso fino a un massimo di sei riquadri. MAGGIORI INFORMAZIONI QUI

La “chicca” per i pescatori

Velisti pescatori da rada, occasionali e non: volete visualizzare sul vostro smartphone il fondale e le prede per massimizzare le catture? Allora al VELAFestival chiedete dei trasduttori wireless FishHunter! Li lanciate proprio come dei naselli (i tradizionali galleggianti bianchi per la pesca delle occhiate), attaccati a un filo, nel punto che vi interessa scandagliare e capirete subito se sarà pesca grossa. Il modello FishHunter Pro (149 euro + IVA) opera su un range di profondità massima di 45 metri e un raggio wifi di 48 metri, mentre FishHunter 3D (199 euro + IVA)”guarda giù” fino a 48 metri e ha un raggio wifi di 61. La batteria dura per 10 ore di utilizzo attivo e 500 ore in standby. MAGGIORI INFORMAZIONI QUI