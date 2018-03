Il VELAFestival parla il linguaggio dei croceristi: in arrivo le novità Bavaria

Il crocerista al Tag Heuer VELAFestival 2018, a Santa Margherita Ligura dal 3 al 6 maggio, troverà la sua dimensione. Non solo gli accessori e l’attrezzatura, ma anche e soprattutto le barche da crociera per sognare. Tra queste spiccherà senza dubbio la linea Bavaria, un cantiere che negli ultimi due anni ha fatto un deciso cambio di filosofia e di look. Prima i modelli del colosso tedesco erano improntati tutti verso la comodità con una cura relativa dell’estetica e delle performance, adesso è tutto cambiato anche grazie alla firma del Cossutti Yacht Design sui nuovi modelli.

I cavalli di battaglia sono le quattro novità: il C45 , il C50, il C57 e il C65 (LEGGI IL NOSTRO REPORTAGE DA DUSSELDORF), che si sono affiancati alla precedente produzione Bavaria. Su tutte e quattro le barche ha messo la firma Cossutti, cambiando decisamente i canoni tradizionali di questo marchio. Barche esteticamente accattivanti con un look che le identifica in maniera decisa e performance decisamente di livello per il mondo delle barche da crociera.

Prendendo spunto dal mondo dell’automobilismo, i Bavaria C45, C50 e C57 vengono proposti nelle versioni Holiday, Style e Ambition, che si differenziano per alcuni particolari estetici e funzionali: le versioni holiday e style sono pensate per i crocieristi puri che pensano prima di tutto al livello del loro comfort, l’ambition per chi cerca anche soddisfazione nelle performance.

I Bavaria (PREZZI IVA ESCLUSA)

Bavaria 34 cruiser: 86.000

37 cruiser: 104.500

41 cruiser: 139.500

41 S: 149.500

42 Vision: 147.500

C45 Ambition: 255.731

46 Vision: 183.500

46 Cruiser: 179.500

46 Style: 186.400

C50 Style: 343.791

51 cruiser: 234.500

51 Style: 241.400