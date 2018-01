Fatti la barca con meno di 20 mila euro: quattro usate per dimenticare il SUV

Una barca può costare meno di una macchina? A volte si, se le nostre pretese non sono troppo alte e stiamo cercando solo un po’ di sano divertimento senza fronzoli. Piccoli cabinati per uscite giornaliere o campeggio nautico, derive o piccoli open sportivi, il mercato dell’usato offre delle occasioni interessanti e l’affare giusto può essere a portata di mano. Su TopBoatMarket ne abbiamo trovato alcune che possono rispondere a queste esigenze, piccole e poco costose, andiamole a scoprire.

First 210

Si tratta di un piccolo cabinato a deriva mobile, con doppia timoneria, facile da condurre e capace di discrete prestazioni. Può essere usato per divertenti veleggiate giornaliere o, per un pubblico sportivo, anche per il campeggio nautico costiero. Il suo piani velico prevede una randa di buone dimensioni e un piccolo fiocco frazionato, a questi si può aggiungere uno spinnaker o un gennaker per chi ama divertirsi a vela. SCOPRI QUI IL MODELLO IN VENDITA

L’Equipe

Una piccola deriva che ha fatto crescere tante generazioni di velisti. Perfetta per il lago, per la scuola vela o per le uscite dalla spiaggia, offre velocità e divertimento ed è adatta anche a chi sta muovendo i primi passi nel mondo della vela. Pensata per due persone d’equipaggio, può essere attrezzata anche con trapezio e spinnaker per chi vuole provare un po’ di adrenalina in più. SCOPRI QUI IL MODELLO IN VENDITA

PORTOBELLO 28

Volete divertirvi e correre? Progetto di Judel/Vrolijk nato per il match race e successivamente modificato per le regate mini-altura, questo Portobello 28(8,50 m x 2,50) è stato costruito da Manara Compositi sottovuoto con resina epossidica, fibre di vetro unidirezionale e anime di PVC e Nomex. Timone e deriva in sono in carbonio, l’albero in alluminio della Velscaf del grande navigatore Ciccio Manzoli. Le vele sono del 2014, l’attrezzatura di coperta è top di gamma. Il prezzo è di 15.000 euro. LO TROVATE QUI

Comar – Comet 21 O.D.

Un piccolo monotipo elettrizzante, perfetto per chi vuole partecipare a regate di club, sui laghi o nei circuiti minialtura. Carrellabile, caratterizzato da un armo semplice e divertente già nel vento leggero. Randa dalla superficie accentuata, piccolo fiocco e grande gennaker, si arma velocemente e si conduce anche in sole 3 persone d’equipaggio. Per semplificare la gestione in equipaggio ridotto è previsto l’avvolgifiocco, al timone può dare soddisfazioni anche ai meno esperti grazie alle sue risposte veloci. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA