Il cielo è azzurro sopra Fremantle: al mondiale 420 tre medaglie italiane

Il 420 mondiale parla azzurro sotto il cielo australiano: il Fremantle Doctor, la tipica brezza forte dell’estate australiana, ha esaltato i giovani velisti italiani che tornano da Fremantle con ben tre medaglie all’attivo dopo una settimana da grandi protagonisti.

Arianna Passamonti e Giulia Fava (Nauticlub Castelfusano-AV Civitavecchia) vincono la battaglia per il terzo posto nella flotta ladies; doppia medaglia per gli italiani impegnati negli Under 17 Tommaso Cilli e Bruno Mantero (YC Sanremo-CN Costaguta) sono argento e Demetrio Sposato e Gabriele Centrone (CV Crotone-CV 3V) vincono il bronzo.

Dopo le vittorie di Sanya (LEGGI QUI) arrivano quindi altri risultati “pesanti” per la giovane vela italiana che si conferma una volta di più grande protagonista sui campi di regata più prestigiosi.