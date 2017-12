Vuoi vincere in regata? Ma quale barca nuova, cerca l’ “usato veloce”!!

Vincere in regata, anche ad alti livelli, non è facile. Se le barche nuove spesso sono irraggiungibili e per molti restano un sogno, l’usato sicuro a volte può essere una soluzione per chi ama la competizione, a patto di sapere fiutare l’occasione giusta. E i modelli ancora vincenti sul mercato dell’usato esistono eccome, come vi dimostra questa piccola selezione tratta da TopBoatMarket.

Firt 40.7

Partiamo da un classico senza tempo, una barca praticamente intramontabile che ancora oggi continua a essere molto ricercata sul mercato dell’usato. Possiamo definirlo probabilmente come il più riuscito dei First. La firma di Farr ha fatto del 40.7 una barca vincente per numerose stagioni nei campi di regata di tutto il mondo. Non solo performance ma anche una buona abitabilità interna e un pozzetto che coniuga le esigenze di un equipaggio con quelle della vita in crociera. Ha avuto successo sia nelle regate a bastone che in quelle d’altura. Ancora oggi è una barca in grado di dare grandi soddisfazioni a un pubblico ampio.

M37

Il progetto di Maurizio Cossutti ha dominato le regate ORC per diverse stagioni e ancora oggi continua a vincere quasi come se avesse acquisito una seconda giovinezza, nonostante i cambi di regolamento non l'abbiano sempre favorita. L'M37 è una barca versatile, che può dire la sua tra le boe ma anche in altura. Una barca equilibrata capace di ottime performance non solo nel vento leggero ma anche e soprattutto con brezze medio-tese. Esteticamente le linee restano attuali, con la poppa aperta e un disegno della tuga accattivante, tanto che il cantiere 2 Emme Marine ne ha riavviato la produzione riaggiornandola in alcuni particolari. Non è facile trovarla sul mercato dell'usato, ma vale la pena tenerla in considerazione.

Salona 45

E' il primo modello prodotto dal cantiere croato AD Boats. Una linea nata da subito con ambizioni di performance, pur con qualche pecca di inesperienza a livello di finiture. Barche che comunque se valutate con attenzione e ben attrezzate, possono essere trovate a prezzi interessanti e dare ancora soddisfazioni. Il Salona 45 è anche una barca che può essere sfruttata con successo in crociera, data la buona volumetria interna e la generale facilità di gestione sotto tela. Morbide le linee, spazioso il pozzetto.

Vismara 40

Per chi cerca la perforance senza compromessi, per chi vuole una barca scattante e capace di emozionare anche con brezze leggerissime. Il Vismara 40 è u a barca che ancora oggi non passa inosservata, un progetto dalle linee decise, molto sportivo, capace di esaltarsi in tutte le condizioni e adatto anche alle regate offshore. Pozzetto, organizzazione delle manovre e volumetria generale sono tipici delle barche prettamente sportive.