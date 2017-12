Esclusiva, Dario Noseda racconta: “La prossima sfida? Ciabatte e divano”!

Eccolo qui Dario Noseda, viso segnato da oltre 30 giorni di mare ma occhi vivi di chi sa di avere portato a termine la sua sfida, tra paure umane e grande determinazione. Lo abbiamo contattato a Santa Lucia, grazie al prezioso aiuto della moglie Silivia, per porgli alcune domande e sentire dalla sua voce il suo personale punto di vista sulla traversata atlantica in Star. Parole da “uomo normale”, con le sue paure e i suoi sogni, senza proclami e con una grande, coriacea, determinazione. Il momento più bello e quello più brutto, le emozioni, le motivazioni e la fatica, ecco il “Noseda Pensiero” per il Giornale della Vela: