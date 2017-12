Un 2018 con il botto in casa RS: arrivano l’RS Zest e il Cat 14

Ci sono molte novità per il 2018 in casa Rs Sailing che dimostra di essere leader mondiale nella costruzione e distribuzione di derive indirizzate sia alle scuole vela che al mondo delle regata.

Per il nuovo anno il cantiere inglese ha già in tasca diverse importanti new entry che andranno ad arricchire e completare la flotta. Iniziamo dall’RS Zest, una deriva studiata per le scuole vela e per essere davvero molto versatile: può infatti essere utilizzato come singolo con la sola randa, oppure con l’aggiunta del fiocco può portare fino a tre persone. E’ probabile che in breve tempo l’RS Zest andrà a sostituire il Quba, rispetto al quale offre maggiore spazio per l’equipaggio, oltre a una panchetta centrale dove far sedere i piccoli velisti in fase di apprendimento.



Altra novità presentata per il 2018 è il nuovo RS Cat 14, un catamarano di 14 piedi armato con randa, fiocco e gennaker.

Il Cat 14 ricalca le linee del fratello più grande Cat 16, ma nonostante le dimensioni compatte è in grado di portare comodamente due adulti mantenendo un ottimo galleggiamento ed un incredibile maneggevolezza. Il carattere sportivo rende questo catamarano perfetto anche per divertirsi in regata essendo facile sia da trasportare che da armare.





Altra novità importante è la presentazione del RS Venture Connect SCS Power Assist Pack, un kit di timoneria elettronica da installare sul Venture per disabili, che consente alla barca di essere timonata tramite svariate tipologie di joystick, da timonieri con qualsiasi grado di disabilità.

L’RS Venture Connect SCS Power Assist Pack ha recentemente ricevuto al METS l’Overall DAME Award 2017, riconoscimento assegnato al prodotto più innovativo.

www.rssailing.com