Circuito VELA Cup 2017: un grande successo di 495 barche. E siamo già pronti per il 2018

Obiettivi: far uscire le barche dai porti, condividere la propria passione, instillare qualche goccia di sano agonismo, visitare luoghi incantevoli. Qualche esempio di quello che era il nostro “manifesto”, per la verità, c’era già. La già citata Barcolana, che però è la festa velica della città di Trieste. All’estero la Cowes Week in Inghilterra e la Bol D’Or sul lago di Ginevra, ad esempio. L’interesse c’era, 114 barche nel 2014 a Genova per l’esordio in un’unica tappa della TAG Heuer VELA Cup che sono diventate 148 nel 2015 a Santa Margherita. Nel 2016 ci siamo allargati, al primo test su più eventi, in tre tappe, i partecipanti sono lievitati sino a 346. Nel 2017 siamo arrivati a sfiorare le 500 barche nelle cinque località di Santa Margherita Ligure, La Spezia, Venezia, Sardegna e Marina di Pisa. E adesso? Non ci fermiamo, vogliamo crescere ancora. In fondo ci vuole poco per far felici i velisti. Basta andare per mare.

Ci siamo quindi rimessi già al lavoro. Per il 2018 è previsto un circuito di cinque eventi da maggio a settembre: 600 barche da 5 a 30 metri, 20.000 appassionati coinvolti, 300 premi in palio agli equipaggi vincitori di quattordici categorie, cinque villaggi direttamente sul mare, cinque feste il sabato sera con premiazione, cibo e musica.

E abbiamo pronto per voi il calendario per il circuito TAG Heuer VELA Cup 2018.

Dove e quando:

• 5/6 Maggio: VELA Cup Santa Margherita Ligure / VELAFestival

• 9/10 giugno: Venezia / Compagnia della Vela Venezia – Summer Race

• 14/15 luglio: Marina di Pisa

• 20 agosto: Porto Rafael / Trofeo Formenton

• 22/23 settembre: Portovenere/Le Grazie – La Spezia / Trofeo Mariperman



E non solo, se avete già nostalgia del mare e non vedete l’ora che arrivi la primavera, cliccate qui, potete già iscrivervi a tutte le tappe!

www.velacup.it