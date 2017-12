Campioni del mondo: l’Italia dei giovani vince a Sanya la classifica a squadre

Campioni del mondo, possiamo veramente dirlo. La nazionale italiana di vela giovanile ha conquistato ai Mondiali ISAF Youth la speciale classifica a squadre, ottenendo un oro, un argento e due bronzi: Margherita Porro e Sofia Leoni (CV Arco) vincono nei 29er con due prove di anticipo, Giorgia Speciale (SEF Stamura) è argento a pari punti con la prima, la britannicaEmma Wilson, nell’RS:X; Arianna Passamonti e Giulia Fava (Nauticlub Castelfusano-AV Civitavecchia) sono bronzo nei 420; E’ bronzo anche Guido Gallinaro (FV Riva) nei Laser Radial maschili.

Squadra italiana che porta a casa risultati consistenti un po’ in tutte le classi, com diversi equipaggi nella top 10, a conferma dell’ottimo feeling sul campo di regata di Sanya e in generale dell’accurata preparazione fatta nell’avvicinamento al più importante evento della stagione.

Alessandra Sensini commenta entusiasta dalla Cina: “E’ stata un’ultima giornata intensissima, bellissima! Proprio come lo scorso anno siamo riusciti a vincere il trofeo per nazioni. I ragazzi si sono comportati in maniera fantastica, avevamo chiesto a tutti loro di fare un lavoro di squadra e così è stato. Personalmente l’ho vissuto come se fosse un momento agonistico, quindi ero proprio emozionata. La squadra era molto preparata, ma la vittoria è anche una questione di forza mentale e loro hanno dimostrato di averne.”

Come diciamo sempre in questi casi, se sono rose fioriranno, ma il dato di fatto è che ormai da diverse stagioni la giovane vela azzurra vince e convince. Fondamentale non disperdere questo patrimonio tecnico e umano, per tornare a trovare le vittorie olimpiche che mancano all’Italia ormai da troppe stagioni.