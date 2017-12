Giovane velista italiano cercasi per il Tour de France a vela: che state aspettando a candidarvi?

Avete meno di 26 anni, amate le regate e sognate una grande esperienza? Guardate con invidia al mondo della vela francese sperando un giorno di avere anche voi la grande occasione? Vi segnaliamo un’interessante opportunità: il Centre d’Entraînement Méditerranée- Pôle Espoir Course au Large sta formando un equipaggio europeo per partecipare al prossimi Tour de France ò la Voile, la regata a tappe, che si corre ormai da 40 anni, la cui prossima edizione partirà il 7 luglio 2018.

In particolare il team in via di formazione sta cercando tra gli altri un velista italiano, senza distinzione di sesso, con le seguenti caratteristiche:

Età massima 26 anni

Grande esperienza di regate

Inglese fluente

Ruoli richiesti randista, tattico, timoniere

Disponibilità a 25 giorni di allenamento a La Grande Motte tra gennaio e marzo, quattro regate tra Atlantico e Mediterranio da aprile a giugno, Tour de France dal 1 al 22 luglio.

Per chi ama la vela e si sente un vero agonista questa potrebbe essere l’opportunità di entrare nel mondo dei professionisti dalla porta principale: quella della vela francese, tramite un centro di allenamento come quello di La Grande Motte di assoluta eccellenza.

PER CANDIDARSI QUI

PAGINA FACEBOOK DEL TEAM QUI

INFO SUL TOUR DE FRANCE QUI