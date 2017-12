Il sogno nel cassetto: tre barche usate per girare il mondo e cambiare vita

In quanti sognano di mollare tutto e andare a vivere in barca (LEGGI QUI LA STORIA DI QUESTA FAMIGLIA)? Ma per farlo veramente, oltre alla passione e a una buona organizzazione, serva anche un mezzo adeguato. Barche che possano garantire spazi, comfort e capacità di navigare in sicurezza in qualsiasi stagione, insomma le barche gira mondo. Curiosando tra gli annunci di TopBoatMarket ne abbiamo scovate tre in vendita che potrebbero realizzare questo sogno.

Southern Wind 78

Elegante, costruita al massimo della qualità, veloce, spaziosa e comfortevole. In questo 78 piedi sono racchiuse tutte le caratteristiche di una barca ideale per la vita. Il cantiere sudafricano ha affidato il disegno di questo 78 piedi sportivo a Reichel Pugh, il risultato è stata una barca dal look accattivante, perfetta per girare il mondo ma senza dimenticare le performance e un’estetica ricercata tipica delle sportive vere. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

Derecktor 71

Non è una barca per tutti i velisti e neanche per tutti i gusti, ma è una barca per girare il mondo e ha gli spazi giusti per consentire di farlo al massimo. Prodotta dal cantiere americano Derecktor è stata disegnata da David Pedrick. Le sue linee sono molto “anni ’80”, con un baglio massimo pronunciato a centro barca e la classica poppa dalle linee morbide tipiche del periodo IOR. Barca molto boliniera e in grado di comportarsi bene con vento forte, straordinari gli spazi interni. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

Moody 64

Questa è una barca per chi non vuole rinunciare a nulla in fatto di comfort. Pozzetto centrale, interni extra large con finiture ai massimi standard qualitativi, tuga deck saloon, attrezzatura dimensionata e volumi da vera casa al mare. Il Moody 64 è pensato per chi vuole vivere in barca tutto l’anno. Progettata da Bill Dixon, è una barca senza limiti per chi vuole viaggiare intorno al mondo assaporando la vera dimensione del blue water cruising, la crociera senza limiti di distanze. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA