Azzurrine terribili: Margherita e Sofia, due facce d’oro dal Mondiale ISAF

Ancora loro, i giovani ragazzi della vela azzurra ci portano medaglie importanti, successi che contano: ai mondiali giovanili ISAF di Sanya è arrivato un oro, con una giornata di anticipo, dalle ragazze del 29er Margherita Porro e Sofia Leoni, del Circolo Vela Arco. 18 anni Margherita, da Chiari (Brescia), appena 16 anni Sofia, sono loro il nuovo volto della vela azzurra che piace e vince.

Un mondiale che per altro sta sorridendo alla vela italiana anche nelle altre classi, a conferma del fatto che a livello giovanile il nostro movimento è veramente competitivo.

Giorgia Speciale infatti, a una regata dal termine, è in testa tra gli RSX con un punto di vantaggio sulla britannica Emma Wilson. Guido Gallinaro tra i laser è quarto a un punto dal terzo posto. Arianna Passamonti e Guilia Fava sono terze, Luca Di Tomassi tra gli RSX è quinto ma la matematico non lo esclude ancora dal podio. Manca una regata, quella decisiva, e la vittoria di Margherita e Alice potrebbe non essere l’unico regalo che questi ragazzi ci portano dalla Cina.