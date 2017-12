Ma cosa vogliono i marinai per Natale? I regali per vivere la barca al 100%

Natale si avvicina, cari marinai. Siete nel panico perché ancora non sapete cosa regalare a chi condivide la vostra passione? Tranquilli, vi diamo una mano noi. Ecco alcune idee regalo per chi ama vivere al 100% la propria imbarcazione, dalle “barche che stanno in una sacca” alle antenne wifi, passando per la cucina di bordo. Se le acquistate entro il 18 di dicembre, vi arriveranno sicuramente entro Natale!

QUATTORDICI IDEE REGALO PER FAR FELICI I MARINAI

Aquaglide Sup Cascade

Il SUP è la moda del momento: sembra una tavola da surf ma la usi con i remi, sembra una canoa ma ci stai in piedi. Questo si gonfia e sgonfia in pochi minuti e grazie a un sistema di pinna di deriva molto rigida permette un’eccellente tenuta di rotta mentre si pagaia. Costa 490 euro. LO TROVATE QUI

Aquaglide Multisport 270

La deriva più versatile al mondo si chiama Multisport 270: si trasforma in pochi minuti da barca a vela, a windsurf, a kayak. Può essere usata anche come una piattaforma galleggiante o più semplicemente come lettino per il sole: è un natante polifunzionale per far divertire tutta la famiglia. ha un prezzo di 1.129 euro. LO TROVATE QUI

Pathfinder C-II 330

Il Pathfinder C-II 330 è un kayak gonfiabile a due posti con una resistente copertura in poliestere che protegge da eventuali urti ed abrasioni. Inoltre, grazie al fondo gonfiabile e alle due camere dello scafo, il Pathfinder assicura stabilità e comfort durante la navigazione. Buon divertimento! Costa 239 euro. LO TROVATE QUI

Poltrone Color-Splash

Per rilassarvi in rada come in salotto, ma con i piedi a bagno, ci sono le poltrone gonfiabili Color-Splash, disponibili in vari colori. Le dimensioni sono di 93x83x76 cm. Costano 18 euro l’una. LE TROVATE QUI

Piattaforma Aquaglide Airport Classic

Questa piattaforma (2,28 x 2,28 m, spessore 25 cm) è disponibile anche con cuscino con portabibite e bimini. Realizzata con anima in PVC ad alta resistenza a doppia camera d’aria e rivestita con in poliestere per il comfort, dispone di quattro maniglie rinforzate per imbarco, traino e trasporto. Costa 410 euro. LA TROVATE QUI

Antenna Captifi

Questa è un’antenna wifi piccola, compatta e potente alimentata completamente tramite porta USB. Impermeabile, ha un attacco per essere installata anche a filo di coperta. Si monta in un attimo ed ecco che in porto la vostra connessione wifi appoggiata alla rete del marina funzionerà benissimo. Costa 220 euro. LA TROVATE QUI

Antenna KS-60

Quest’antenna wifi è stata progettata appositamente per ricevere in barca i segnali più deboli e consente di navigare su Internet con la migliore stabilità e la massima banda. La connessione al PC avviene tramite USB, saraà necessario scaricare i driver e dopo poco sarete pronti a navigare. Costa 134 euro. LA TROVATE QUI

Kit Wiboat

I kit 23G-ABS e 24G-ABS di Wiboat sono la soluzione completa per essere sempre connessi quando si è in barca. WiBoat è un sistema facile da usare e da installare che permette di avere una propria rete wi-fi in barca con la quale non solo navigare in internet ma anche accedere alla strumentazione di bordo. Sono kit da esterni in contenitore stagno di ABS con 2 SIM 3G o 4G, Wifi e LAN di bordo. A partire da 442 euro. LI TROVATE QUI E QUI

Garmin Quatix 5

Per essere sempre connessi con gli strumenti di bordo, disporre di funzioni dedicate esplicitamente alla vela e alla navigazione e nel frattempo avere a disposizione uno smartphone da polso è possibile. Con lo smatwatch Quatix 5 di Garmin. Si offende se lo chiamate “orologio”. Cosa 599 euro. LO TROVATE QUI

Set di posate Yacht Club

Costa 189 euro questo assortimento di posate di altissima qualità. Ventiquattro pezzi in inox (set da sei con forchette, coltelli, cucchiai e cucchiaini) contenuti in una confezione di legno pregiato. LO TROVATE QUI

Barbecue a gas Magma

Uno dei regali più amati è il comodo barbecue a gas Magma, che funziona una semplice bomboletta Camping Gaz. Tutti i componenti sono collegati tra loro per evitare cadute in mare e il coperchio funge da paravento: potete montarlo con una staffa sul pulpito di poppa. Il prezzo è di 336 euro. LO TROVATE QUI

Set accessori da cucina

Questo set è composto da sei accessori da cucina in plastica nera: con una piccola spesa (16 euro) avrete tutto il necessario per aiutarvi a cucinare dei manicaretti. LO TROVATE QUI

Il vassoio antisdrucciolo

Per servire al meglio i bicchieri in tavola, anche in navigazione, vi viene in aiuto questo vassoio in poliuretano integrale morbido antisdrucciolo colore blu navy. Costa 54 euro. LO TROVATE QUI

Tovagliette Sayula

Per dare un tocco “nautico” a pranzi e colazioni ecco le tovagliette americane 44×30 cm in PVC, con supporto morbido antisdrucciolo completo di disegno di Sayula, il mitico Swan che vinse la prima Whitbread. Costano 6,50 euro l’una. LE TROVATE QUI