Caccia al regalo di Natale. Dieci idee per sentirsi sempre per mare

Natale si avvicina, cari velisti. Siete nel panico perché ancora non sapete cosa regalare a chi condivide la vostra passione? Tranquilli, vi diamo una mano noi. Oggi ci occupiamo di asciugamani, grembiuli, accappatoi e accessori per chi naviga con bimbi e animali!

DIECI IDEE PER SENTIRSI SEMPRE PER MARE

Asciugamani da bagno

Completate il bagno con dei piccoli asciugamani eleganti e personalizzati: questi della BearDream sono al 100% in cotone spugna e sono disponibili in diverse tonalità. Costano 8 euro l’uno. LI TROVATE QUI

Accappatoio classico

Non deve mancare l’accappatoio “custom”. Anche questo è in cotone spugna (360 grammi a metro quadro), con due tasche e cintura: è lavabile a 60 gradi e ha un prezzo di 70,58 euro. LO TROVATE QUI

Grembiule da cucina

Una “chicca” è il grembiule da cucina personalizzato con il nome della barca: questo della BarGear è lungo ed è al 65% poliestere e al 35% in cotone twill. Costa 25,21 euro. LO TROVATE QUI

La cintura di sicurezza

Partiamo con una buona cintura di sicurezza per bambini: è importante che la trazione avvenga dalla schiena. In caso di caduta in mare il bambino viene trascinato senza bere e dato il ridotto peso può essere issato a bordo senza difficoltà. Questo modello costa 28,38 euro e LO TROVATE QUI

Il MOB sullo smartphone

OLAS vi permette di acquisire sicurezza sulla presenza a bordo del tuo equipaggio. Sul vostro smartphone, con la sua app, potete sincerarvi della presenza del vostro bambino (che avrà indossato il bracciale in precedenza) a bordo e verrete allertati in caso di caduta a mare. Il bracciale, con all’interno un modulo Bluetooth, è appositamente studiato per essere indossato da persone, animali domestici o applicato su oggetti. Costa 49 euro e LO TROVATE QUI

Un buon giubbotto autogonfiabile

Non dimenticate poi un buon giubbotto autogonfiabile, che è meno fastidioso da indossare per il bambino e rende i movimenti meno goffi. Questo che vi proponiamo è omologato per bambini sopra 15 kg ed è dotato di nastro cosciale. Completo di cintura di sicurezza, la sua capacità di galleggiamento è di 150 N. Costa 96,80 euro e LO TROVATE QUI

La rete sulla battagliola

Un altro sistema per evitare la caduta fuori bordo di bambini e animali domestici è applicare la classica rete alla battagliola. Questo modello è annodato e la sua altezza (450 mm su bobina da 30 m) è reale essendo a maglie quadre. per un facile fissaggio, la rete è realizzata con bordatura. Una bobina costa 169 euro e LA TROVATE QUI

Lo spray antimedusa

Se vostro figlio si tuffa in acqua e ama esplorare il fondale marino, avete pensato a proteggerlo dalle meduse? Gli studiosi, alla ricerca di un prodotto che potesse proteggere dalle punture urticanti, hanno isolato la sostanza che permette al pesce pagliaccio di difendersi dal veleno delle meduse: tale sostanza estratta e concentrata, è alla base dello spray, che è resistente all’acqua, al sudore e può essere applicato sui residui di protezione solare. Ed è nato Respingo Jellyfish Spray, lo spray antimeduse. Geniale, no? Costa 29 euro e LO TROVATE QUI

Per i vostri amici a quattro zampe

Proseguiamo con la cintura di salvataggio Oscar per cani e gatti. Dispone di doppia regolazione e ha una maniglia di sollevamento. Il modello che vi proponiamo va bene per animali fino a 10 chili e costa 35 euro. LA TROVATE QUI

Prodotto simile è il Pet Vest: fabbricato in robusto nylon-cordura con morbido espanso interno per il miglior comfort dell’animale. Completo anch’esso di maniglia dorsale di sollevamento, è disponibile in varie taglie e parte da 22,45 euro. LO TROVATE QUI