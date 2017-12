Per tutte le tasche. Ecco dieci regali di Natale per fare felici i marinai

Siete ancora indecisi su cosa regalare ai vostri amici velisti questo Natale? Siano essi lupi di mare incalliti o diportisti della domenica, abbiamo selezionato per voi dieci oggetti da far trovare loro sotto l’albero per renderli felici. Da 16 a 990 euro!

DIECI REGALI DI NATALE PER I VOSTRI AMICI VELISTI

La lampada… con bitta

Per dare un tocco da marinai old style sottocoperta c’è questa lampada elettrica con bitta in ottone completa di paralume in pergamena stampata (il fissaggio è a parete). Costa 170,86 euro e LA TROVATE QUI.

Il barometro da veri lupi di mare

Ogni buon marinaio che si rispetti non si fida ciecamente dell’elettronica o delle app meteo, per capire che tempo farà consulta l’infallibile barometro. Questo modello dorato della Barigo costa 142,28 euro e LO TROVATE QUI.

La bussola da rilevamento

Un altro accessorio immancabile nella tasca di ogni buon lupo di mare è la bussola da rilevamento: questa provvista di lente di ingrandimento con doppia scala (dimensioni 8×5,7 cm) costa solo 16 euro e LA TROVATE QUI.

Zerbino antisdrucciolo

Per dare il benvenuto ai vostri ospiti in perfetto stile marinaresco c’è questo zerbino antisdrucciolo (40×68 cm) in poliuretano morbido e disponibile con diversi disegni a tema nautico. Costa 21,38 euro e LO TROVATE QUI.

Bici pieghevole Cicli Cinzia

La bicicletta Cinzia è pieghevole con telaio hi-tension e forcella Unicrown Tig con ruote da 16”. E’ molto maneggevole e da chiusa sta tranquillamente in un gavone. Il prezzo è di 189 euro. LA TROVATE QUI

Passerella pieghevole Polymer

Un accessorio da veri “re della banchina” è una passerella all’ultimo grido: pieghevole, leggera, in composito. Stivabile ovunque e galleggiante. Tutte caratteristiche che presenta questo modello della Polymer (990 euro), lungo 220 cm e largo 35. Pensate che pesa soltanto 8 chili e mezzo! LA TROVATE QUI

Tendalino da sole avvolgibile

Un buon tendalino da barca, sotto al sole cocente, vi farà stare al fresco ma soprattutto causerà l’invidia dei vostri vicini che non si sono premuniti! Scherzi a parte, RollTop, il tendalino avvolgibile, è facile da installare e copra una superficie di 1,90 x 1,70 m. Costa 268 euro. LO TROVATE QUI

Manichetta Hosecoil

Buttate via la vecchia manichetta in gomma sciolta da sole, sporca e appiccicosa: questa, oltre ad essere poco ingombrante e in grado di erogare sette differenti spruzzi, è resistente ai raggi UV e ha solidi raccordi in ottone resistenti alla corrosione. Ha un prezzo di 40,72 euro. LA TROVATE QUI

Plaid BearDream

Questa coperta (150×200 cm) al 100% in micropoliestere, disponibile in diversi colori, è estremamente soffice e morbida al tatto. Le impunture sono su tutto il perimetro. Costa 18,67 euro. LO TROVATE QUI

Asciugamani grandi

Gli asciugamani devono essere di qualità a bordo, visto l’utilizzo intensivo che se ne fa: questi (70×150 cm) sono al 100% in cotone spugna e si richiudono a borsa con manici dello stesso tessuto. Costano 40 euro l’uno. LI TROVATE QUI