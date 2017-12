Il pannello solare c’è… ma non si vede. Dove sta il trucco?

Che i pannelli solari stiano diventando ormai una presenza fissa a bordo, perché garantiscono la quasi totale autonomia energetica, non è una novità. Ma in banchina si sente pronunciare spesso questa frase: “Sono utili, ma brutti”. Opinabile, e da adesso ancora di più. Solbian ha lanciato la sua linea di pannelli solari flessibili “eleganti”, per chi crede che anche l’occhio, in barca, voglia la sua parte.

E SE IL TEAK FOSSE… UN PANNELLO SOLARE?

Grazie all’elevata efficienza delle celle SunPower e alle soluzioni tecniche fornite da Ilooxs (azienda torinese), la nuova serie Solbianflex offre la stessa qualità della serie SP con un aspetto completamente nuovo e personalizzabile. Per adesso, i pannelli sono disponibili in due versioni standard: Teak e Canvas, ma in futuro potrebbero arrivare altre soluzioni “mimetiche”.

SONO IMMAGINI IN HD!

Come è possibile tutto questo? Semplice: Ilooxs si basa sull’innovativa tecnologia P-SUN che crea immagini ad alta definizione sulle celle solari, senza ridurre sensibilmente l’efficienza del pannello solare stesso.

