La barca è una macchina meravigliosa. E come ogni macchina che si rispetti, è composta da parti diverse, ognuna delle quali è composta da materiali differenti. Questa introduzione “organicista” per dirvi che per pulire e mantenere ognuna di esse servono prodotti differenti. Qui vi diamo qualche consiglio, dai detergenti per l’acciaio inox a quelli per la sentina. Per iniziare, è imprescindibile un buon kit per la pulizia completo di spazzole, stracci e spazzoloni per la carena!

Kit pulizia Ship Shape

Il kit di pulizia Ship Shape di Yachticon contiene un manico in alluminio in due pezzi, il gancio d’accosto, lo spazzolone Tampico con prominenze laterali per arrivare negli angoli, lo spazzolone Scrub adatto per lavorare su coperte e superfici orizzontali, il Mop in microfibra da una parte e spugnoso dall’altra. Il tutto è racchiuso in una comoda borsa in Canvas per contenere tutto quanto sopra descritto. Il prezzo è di 65 euro, LO TROVATE QUI

Detergente per sentina

Costa 24,50 euro questa tanica da 5 litri di detergente indicato per la sentina che elimina in maniera durevole fango melma e acqua contaminata da oli. E’ realizzato in modo tale da avere altissimo potere emulsionante. LO TROVATE QUI

Pulitore per acciaio Inox Cleaner

Questo prodotto Pulisce senza sforzo l’acciaio inox pur non contenendo alcuna sostanza dannosa o pericolosa. Garantisce la rimozione delle macchie di ruggine che spesso, anche se in maniera superficiale, ossidano le parti in acciaio inossidabile. Costa 9,72 euro e LO TROVATE QUI

All Around per gomma

Protettivo per superfici di gomma e di materiali sintetici, conferisce un aspetto brillante alle superfici trattate e le protegge dagli agenti atmosferici. Ideale per il vostro tender. Essendo incolore non modifica l’aspetto delle superfici su cui viene applicato. Il dosaggio avviene a spruzzo e va lucidato con un panno asciutto. Costa 27,51 euro e LO TROVATE QUI

Teak One (per il teak)

Anche il teak vuole la sua parte: questo prodotto pulisce e smacchia le superfici in legname. Ideale per la pulizia a fondo del teak toglie macchie di olio, grasso, catrame e cibi vari. Costa 10,12 euro e LO TROVATE QUI

Magic Cleaner (un prodotto polivalente)

Chiudiamo con un prodotto “all round”. Questo è un detergente rapido concentrato universale con forte potere sgrassante. Polivalente, è ideale per aggredire lo sporco ostinato in ogni punto della barca: vetroresina e superfici esterne inclusi tendalini e parabordi. Rivestimenti interni e attrezzature di bordo inclusa la cucina e gli altri accessori. Formulato con ingredienti che garantiscono elevata sicurezza nell’uso, agisce anche con acqua salata. Costa 14,95 euro e LO TROVATE QUI