L’Italia c’è anche nel kite, il futuro della vela. A 15 anni Sofia vince il mondiale!

Per dirla alla Guido Meda, l’Italia (nel kite) c’è! Si è appena concluso a Barra Grande in Brasile il Campionato Mondiale Giovanile della classe TwinTip:Racing Slalom con la vittoria di Sofia Tomasoni (CV Hang Loose) nella categoria femminile. E’ il primo mondiale in assoluto di questa giovane disciplina acrobatica, quindi Sofia è entrata ancora di più nella storia!

UNA SETTIMANA DA DEA

Una settimana fantastica per Sofia. Quindici anni, bolognese, ha vinto la medaglia d’oro con 5 vittorie su 10 batterie disputate sempre con condizioni di vento forte (25 nodi) e corrente di marea. Bene tutta la spedizione azzurra con Irene Tari (CV Portocivitanova) in quinta posizione, Chiara Adobati (SC Garda Salò) in ottava e al decimo posto Sveva Sanseverino (CV Hang Loose).

Tra i maschi, Alessandro Omar Caruso (CV Point Break Fregene) chiude questo mondiale in 11esima posizione. Francesco Contini (Adriatico Wind Club) in 13esima e Lorenzo Boschetti (CN Cesenatico) in 17esima. Appuntamento al Campionato Europeo a Dakla in Marocco (20-25 febbraio) per l’assegnazione dei posti nazione ai prossimi Giochi Olimpici Giovanili.