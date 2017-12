Tu ci metti la passione: loro ci mettono gratis tre contender per un anno

Si prospetta un 2018 importante per la classe Contender: sono in arrivo i festeggiamenti per i 50 anni della classe che a fine luglio ha in programma il suo appuntamento clou, il Campionato Europeo ad Arco sul Lago di Garda con la partecipazione di almeno 150 barche e timonieri provenienti da tutto il mondo.

Per fare le cose in grande la classe Contender ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi appassionati. Hai voglia di metterti alla prova a bordo di una delle derive più divertenti e impegnative della storia? L’occasione è unica: l’International Contender Class Italia mette a disposizione gratis tre scafi completamente attrezzati e pronti a regatare, da affidare, in comodato d’uso per un anno, agli assegnatari scelti dal Consiglio della Classe.

COME OTTENERE UN CONTENDER?

Se siete interessati ad avvicinarvi al Contender, il singolo adrenalinico dotato di trapezio progettato da Bob Miller (aka Ben Lexcen) nel 1967, dovete mandare entro il 15 gennaio prossimo una mail all’indirizzo segretario@contender.it, contenente il vostro curriculum: dovrete indicare età, numero di tessera FIV, circolo di appartenenza, esperienza velica con i migliori risultati, professione, disponibilità di auto con gancio e tutte quelle informazioni che riterrete importanti per facilitare la vostra selezione.