In diretta da Parigi. Dufour Catamarans 48: ecco la grande sorpresa a due scafi

Il momento del Salone Nautico di Parigi è arrivato. Pensavate, una volta finita l’abbuffata dei saloni autunnali, che i cantieri si sarebbero tranquillizzati per qualche mese, senza lanciare ulteriori nuovi modelli? Vi sbagliavate, e pure di grosso. Le novità presentate al più grande salone nautico francese sono tante e ve le racconteremo un po’ alla volta.

Tra le novità più “scioccanti” c’è sicuramente le presentazione ufficiale del primo catamarano della storia del cantiere Dufour: si tratta del Dufour Cat 48. Se siete a Parigi non dimenticatevi di passare dallo stand Dufour dove potrete fare in anteprima assoluta un tour virtuale della barca, come ci racconta in diretta Paolo Serio, direttore marketing e comunicazione di Dufour Yachts.

Prue inverse, linee slanciate ed eleganti, albero centrale che fa pregustare buone prestazioni a vela. Ecco a voi il catamarano secondo il cantiere francese Dufour, che con coraggio ha deciso di seguire la grande tendenza del momento e mettere in produzione il primo multiscafo della sua lunga storia. Una scelta ben pensata e che guarda non solo alle crescenti richieste del mercato del noleggio, sempre più indirizzato anche in Mediterraneo verso i catamarani, ma anche a quella parte di armatori che vede nei multiscafi maggiori spazi e comodità.

VARO PREVISTO PER IL 2018 E COSTRUZIONE IN ITALIA

Eravamo curiosissimi di vedere i primi disegni della barca, il cui varo è previsto per la prossima estate 2018. E finalmente con i render alla mano siamo riusciti a fare qualche domanda a Salvatore e Paolo Serio, rispettivamente presidente e direttore marketing e comunicazione di Dufour Yachts, a proposito di questa nuova sfida rispetto alla quale hanno deciso di non tirarsi indietro. “Quello dei catamarani è un settore che si sta sviluppando sempre di più” – ci racconta Salvatore Serio – “la nostra esigenza era quella di completare la nostra produzione di monoscafi rispondendo a una richiesta dei nostri clienti. Per fare questo ci siamo rivolti ancora una volta a Umberto Felci che ha saputo trasmettere il “Dufour Touch” anche a questo nuovo catamarano di 48 piedi. Linee eleganti e cura per i dettagli per soddisfare sia gli armatori che il mercato del noleggio. La barca sarà costruita in Italia vicino a Forlì, dove abbiamo investito in un capannone dedicato esclusivamente ai catamarani, perché quello che abbiamo in mente è di dare vita a una vera e propria gamma sfruttando la qualità della maestranze italiane e la comodità di poter avere le barche già in Mediterraneo, nel cuore del mercato”.



EQUILIBRIO TRA ELEGANZA E PRESTAZIONI

Ma quali caratteristiche renderanno questo catamarano diverso dall’offerta dell’attuale mercato dei multiscafi? “Abbiamo cercato di mantenere un attento equilibrio tra eleganza e prestazioni” – ci spiega Paolo Serio – “la prima affidata alla matita di Umberto che ha delineato il carattere di questa barca con prue inverse e linee slanciate; il secondo aspetto invece è stato studiato grazie a un attento progetto del piano velico, con albero centrale e un fiocco autovirante che ha le dimensioni di un vero genoa per soddisfare chi ha voglia di navigare a vela. Altro aspetto che non abbiamo trascurato è stato quello dell’ottimizzazione degli spazi del pozzetto: a bordo la circolazione è semplice e sicura e per gli interni abbiamo studiato dei layout che vanno dalle cinque cabine e cinque bagni a una soluzione più a misura di armatore con uno scafo dedicato esclusivamente al proprietario della barca, che potrà così sentirsi come a casa”. Il Dufour 48 è stato presentato in Croazia a Zagabria durante l’International Charter Expo riscuotendo un grande successo di pubblico e durante i prossimi Saloni di Parigi e Dusseldorf sarà possibile effettuare una visita virtuale della barca allo stand Dufour.

www.dufour-yachts.com