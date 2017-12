Cinque idee per essere i re indiscussi della banchina

Volete vivere la barca come una casa comodissima, anche in banchina? Un buon monopattino o una bici pieghevole, stivabili in un gavone, vi serviranno per arrivare dalla barca con la spesa o le borse da caricare, una passerella di ultima generazione vi garantirà agevoli salite mentre un tendalino vi riparerà dalla calura estiva. E se volete farvi una bella doccia sul pontile, fate in modo di avere la manichetta giusta, e non quelle obsolete in gomma che si sciolgono al sole e diventano appiccicose. Ecco alcuni buoni esempi:

Monopattino elettrico Egret One

Ideale per la barca, pieghevole e leggero, il monopattino elettrico della Egret è realizzato in Ergal e ha un’autonomia di ben 24 chilometri. Da chiuso misura 93x14x30 cm. Il prezzo è di 995 euro. LO TROVATE QUI

Bici pieghevole Cicli Cinzia

La bicicletta Cinzia è pieghevole con telaio hi-tension e forcella Unicrown Tig con ruote da 16”. E’ molto maneggevole e da chiusa sta tranquillamente in un gavone. Il prezzo è di 189 euro. LA TROVATE QUI

Passerella pieghevole Polymer

Un accessorio da veri “re della banchina” è una passerella all’ultimo grido: pieghevole, leggera, in composito. Stivabile ovunque e galleggiante. Tutte caratteristiche che presenta questo modello della Polymer (990 euro), lungo 220 cm e largo 35. Pensate che pesa soltanto 8 chili e mezzo! LA TROVATE QUI

Tendalino da sole avvolgibile

Un buon tendalino da barca, sotto al sole cocente, vi farà stare al fresco ma soprattutto causerà l’invidia dei vostri vicini che non si sono premuniti! Scherzi a parte, RollTop, il tendalino avvolgibile, è facile da installare e copra una superficie di 1,90 x 1,70 m. Costa 268 euro. LO TROVATE QUI

Manichetta Hosecoil

Buttate via la vecchia manichetta in gomma sciolta da sole, sporca e appiccicosa: questa, oltre ad essere poco ingombrante e in grado di erogare sette differenti spruzzi, è resistente ai raggi UV e ha solidi raccordi in ottone resistenti alla corrosione. Ha un prezzo di 40,72 euro. LA TROVATE QUI