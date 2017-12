Nautitech 40 Open: il catamarano open-space rivisto da Bavaria

Se il Nautitech 40 Open non è certo in sé un novità, sicuramente lo è la nuova filosofia che il cantiere tedesco Bavaria ha voluto trasportare su questo 40 piedi che è stato rilanciato con una serie di novità piuttosto interessanti, risultato di una proficua collaborazione tra la nuova proprietà tedesca e la “vecchia” esperienza francese. La costruzione dello scafi delle barche infatti avviene ancora in Francia a Rochefort mentre tutti gli interni sono realizzati in Germania a Giebelstadt. Rispetto ai modelli precedenti si è arrivati a un risparmio di peso del 20% grazie alla tecnologia dell’infusione sottovuoto che assicura scafi più leggeri e più resistenti.

Disegnato da Marc Lombard, è stato ripensato con un piano velico più grande per migliorare le performance ed è stato valorizzato il concetto di OPEN, in modo tale che la vita a bordo si svolga tutta su un unico livello: quello comunicante del salone-pozzetto. Anche la doppia timoneria è stata pensata in pozzetto e non su un eventuale fly bridge per poter avere tutto sullo stesso piano e in navigazione garantisce una buona visibilità al timoniere. Un occhio di riguardo è stato dedicato agli spazi per l’attrezzatura sportiva di bordo, con ampi gavoni per lo stivaggio.

Lo studio di Marc Lombard è riuscito a creare geometrie valide con linee d’acqua filanti, che hanno permesso buoni volumi interni grazie ai larghi redan; in più, le robuste derive fisse hanno dimostrato, nonostante un pescaggio ridotto, aiutano l’imbarcazione di bolina. Per quanto riguarda il layout degli interni sono state pensate due soluzioni a tre o a quattro cabine. La prima presenta una cabina armatoriale di tutto rispetto.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. m 11,98

Lungheza al gall m 11,94

Larghezza m 6,91

Pescaggio m 1,35

Dislocamento kg 7.800

Serbatoio acqua lt 430

Serbatoio carburante lt 430

Motori 2 x Yanmar 3YM20, potenza cv 21 a 3.400 rpm

Omolog. CE categoria A

Progetto Marc Lombard

www.bavaria-yachts.it