Cinque “pro e contro” per capire se la vita in barca fa per te

Vi avevamo già parlato di queste due simpatiche ragazze, Katie e Jessie, due amiche non ancora trentenni che hanno completato a metà gennaio l’America Great Loop (la circumnavigazione della parte orientale degli Stati Uniti d’America) a bordo di un Cal 27 del 1979 (quindi uno splendido #plasticfantastic) e in compagnia di un cane: Reggie. La loro avventura è narrata sul blog katieandjessieonaboat.com.

IL TEST PER CAPIRE SE LA VITA IN BARCA FA PER VOI

Le due marinaie sono tornate alla ribalta con una lista di vantaggi e svantaggi del vivere per mesi a bordo di una piccola barca a vela. Li abbiamo tradotti per voi. Vantaggi e svantaggi su categorie che… coincidono, come vedrete. Leggete e, vedendo il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, capirete se la vita di bordo fa per voi oppure siete dei velisti da salotto.

1. LA SEMPLICITA’ DELLA VITA DI BORDO

I PRO. Avete con voi tutto lo stretto necessario, e niente di più. Il disordine ve lo siete lasciato alle spalle. La dieta è semplice, il guardaroba è ridotto, potreste avere al massimo due paia di scarpe, se non ne avete perso uno in mare. Andate a dormire al calar del sole, vi svegliate quando risorge. Al diavolo il tempo, i calendari, i numeri che scandivano le vostre giornate. Non c’è internet? Leggete un libro. M;ore il telefono? Scrivete lettere. Perfezionerete l’arte di starvene seduti tranquilli. Troverete il piacere nella più semplice delle cose

I CONTRO. Piove? Vi bagnate. Fa un caldo porco? Non c’è aria condizionata. Se gela la coperta, non ci sono fonti di calore. I vostri vestiti sono sporchi? Scordatevi la lavanderia, ve li tenete. State morendo di fame? Aprite una scatoletta di tonno con contorno di avocado marrone, e camminare. A volte il disagio fisico sembra essere senza fine!

2. TI PORTI LA CASA DOVE VUOI

I PRO. Più state a bordo, più vi sembrerà alieno ogni singolo metro quadro di un condominio di cemento. La barca diventa la vostra zona di comfort, le mura dentro alle quali vi sentite sicuri, la vostra amica, il vostro mezzo di trasporto e biglietto per esplorare il mondo. Poche restrizioni, infinite opportunità.

I CONTRO. Una volta che vi siete abituati ad essere dei nomadi, difficilmente riuscirete a tornare alle vecchie abitudini. Non vi sentirete mai tranquilli a star fermi in un posto, è difficile anche mantenere un lavoro convenzionale. Per non parlare di una relazione! Non è facile stare in un posto con la consapevolezza di poter andare via quando vi pare, semplicemente mollando gli ormeggi. La possibilità di “spostare la vostra casa” vince su tutto. Andate, continuate a partire, dite continuamente “arrivederci” a tutti e a tutte le cose

3. MADRE NATURA

I PRO. Come potete immaginare, la ragione si spiega da sé. Albe, tramonti, lune piene, vita selvaggia, aquile, pellicani, aironi, lamantini, squali, ragni. Stelle brillanti, nubi incredibili, temporali emozionanti, pioggia bellissima, paesaggi sempre mutevoli, oceani, fiumi.

I CONTRO. Non c’è modo di scherzare né di negoziare con Madre Natura. A lei non frega niente di voi e delle vostre esigenze. Può cambiare idea in qualsiasi momento, di giorno o di notte, costringendovi a modificare la rotta, mettervi al riparo o puntare verso il largo. Siete sempre alla sua mercé. E’ la suocera che segretamente disprezzate. Siete nient’altro che una carta da gioco nelle sue mani, mentre lei subdolamente mescola le carte.

4. DIVENTARE TUTTOFARE

I PRO. Vi troverete a ricoprire molteplici ruoli. Se qualcosa si rompe, vi prenderete del tempo per capire il guasto e sapere se potete ripararlo da soli prima di fare una frettolosa e viziosissima telefonata. Quando il vostro budget è ridotto ma avete tanto tempo a disposizione, sarete sorpresi dalle vostre capacità di fai-da-te. Diventerete un po’ meccanici, idraulici, elettricisti, artigiani, marinai, navigatori.

I CONTRO. Il sapere fare un po’ di tutto presenta anche degli svantaggi. Il motore vi abbandona? Chiederanno di voi per le capacità meccaniche. Il sale corrode i fili elettrici? Vi verranno a cercare gli altri membri dell’equipaggio chiedendovi lumi. Il bagno si rompe? Le mani nella m… dovrete mettercele voi, idraulico di bordo. Vi perdete? Siete voi i navigatori, dovrete rendere conto voi all’equipaggio. I lavori sporchi, purtroppo, non sono per lavoratori ultraspecializzati!

5. INCERTEZZA

I PRO. Ogni giorno il vostro obiettivo è arrivare dal punto A al punto B. Non sai neanche se ce la farai. Crediamo che non ci sia nulla di più eccitante e motivante che una buona sfida. Esiste un flusso perpetuo di domande a cui ancora non avete dato risposta, e vi abituate giorno dopo giorno ad essere sempre più curiosi.

I CONTRO. Ci ripetiamo. Ogni giorno il vostro obiettivo è arrivare dal punto A al punto B. Non sai neanche se ce la farai. GLi ostacoli e le difficoltà arriveranno di sicuro, ma non saprete quando e sotto che forma. Cambi di rotta, piani B, marce indietro. Tutto è incerto, tutto è possibile.

Ghego Saggini