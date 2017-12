Quattro idee regalo da “Master & Commander” per far felice il velista

Ci sono oggetti senza tempo. Grandi classici da “Master & Commander” che non stonano neanche a bordo di un moderno racer-cruiser: forse perché le avventure dei grandi navigatori del passato sono ben inserite nell’immaginario collettivo dei velisti. Bussole, barometri, lampade old-style, tappeti a tema nautico: fidatevi di noi, saranno tutti regali graditi. A prescindere da che tipo di marinaio sia il destinatario del regalo.

La lampada… con bitta

Per dare un tocco da marinai old style sottocoperta c’è questa lampada elettrica con bitta in ottone completa di paralume in pergamena stampata (il fissaggio è a parete). Costa 170,86 euro e LA TROVATE QUI.

Il barometro da veri lupi di mare

Ogni buon marinaio che si rispetti non si fida ciecamente dell’elettronica o delle app meteo, per capire che tempo farà consulta l’infallibile barometro. Questo modello dorato della Barigo costa 142,28 euro e LO TROVATE QUI.

La bussola da rilevamento

Un altro accessorio immancabile nella tasca di ogni buon lupo di mare è la bussola da rilevamento: questa provvista di lente di ingrandimento con doppia scala (dimensioni 8×5,7 cm) costa solo 16 euro e LA TROVATE QUI.

Zerbino antisdrucciolo

Per dare il benvenuto ai vostri ospiti in perfetto stile marinaresco c’è questo zerbino antisdrucciolo (40×68 cm) in poliuretano morbido e disponibile con diversi disegni a tema nautico. Costa 21,38 euro e LO TROVATE QUI.