Pilot Saloon 42: alla scoperta della regina delle deck house

Dopo il lancio della gamma Pilot Saloon nel 1991, il cantiere navale francese Wauquiez ha venduto oltre 300 unità in tutto il mondo. E il salone di Dusseldorf del prossimo gennaio vedrà il lancio dell’ultima nata della gamma: il Pilot Saloon 42.

Le imbarcazioni Pilot Saloon, costruite in Francia nel rispetto del savoir-faire della falegnameria, dell’ebanisteria e di altri mestieri artigianali, vantano inoltre le tecnologie più avanzate del settore della costruzione di imbarcazioni (carbonio, iniezione, software 3D, etc.).

Il nuovo Wauquiez PS 42, il terzo modello della gamma Pilot Saloon che presenza in tre anni, è stato costruita partendo da una carena decisamente performante disegnata dada Olivier Racoupeau. La prua verticale assicura all’imbarcazione una lunghezza di galleggiamento massima, segno di modernità ma soprattutto garanzia di velocità media elevata.

La prua potente e lo scafo tondeggiante conferiscono una notevole stabilità di forma che facilita la navigazione e aumenta il confort in mare grazie ai movimenti “ammortizzati”.

Le linee d’acqua di poppa conferiscono una grande potenza dell’imbarcazione nelle andature portanti e con vento moderato.

Oltre alla carena, anche le appendici sono state studiate con attenzione: la doppia timoneria garantisce un’ottimo controllo sia a vela che a motore, in tutte le condizioni.



Con il Pilot Saloon 42, i cantieri Wauquiez hanno progettato un’imbarcazione dalle linee eleganti e dalla tecnologia innovativa. In qualche modo si assiste a una fusione di spazi interni ed esterni, poiché è stato disegnato in modo da offrire una vista a 360 gradi dal quadrato. E proprio il quadrato sopraelevato è una delle caratteristiche forti di questa imbarcazione ed è stato concepito in modo che la luce penetri in modo naturale all’interno della barca.



Al fine di adattarsi al meglio ai gusti di ogni armatore, sono stati progettati due tipi di disposizione interna e finiture.

Le imbarcazioni Pilot Saloon 42 possono essere costituite da 2 o 3 cabine e le finiture interne possono essere in legno di teak o quercia chiaro. Punto forte della barca è la cabina di poppa, un ambiente molto grande con letto centrale posto sotto il pozzetto e con il suo bagno privato. A prua una seconda cabina, sempre con letto centrale.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lft 12,99 m

Larg. 4,34 m

Pesc. 2,15/1,65 m

Motore: Yanmar75 hp

Dislocamento: 10.7 t

Randa: 46 m²

Genova: 43.5 m²

Superficie velica di bolina: 89.5 m²

