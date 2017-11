Y7 Tripp 70: un 20 metri per navigare da soli

Il cantiere Michael Schmidt Yachtbau ha chiamato a rapporto il designer Bill Tripp per questo nuovo progetto di 70 piedi che scenderà in acqua nel 2018 e che, nonostante superi i 20 metri di lunghezza, è pensato per poter essere portato anche da una sola persona. L’Y7 Tripp 70 è dotato di diverse innovazioni che rendono semplice la navigazione anche in equipaggio ridotto.



La costruzione in sandiwch in fibra carbonio, albero e boma in carbonio, interni realizzati con materiali alleggeriti secondo le esigenze del cliente, sono tutte scelte fatte per garantire il massimo della leggerezza. La doppia timoneria, il fiocco autovirante e un piano velico ben equilibrato, garantiscono una facile conduzione della barca e promettono grandi prestazioni anche con aria leggera.

Per quanto riguarda la motorizzazione, questa imbarcazione è pensata con due motori Volvo Penta Saildrive da 75 cavalli. Altra caratteristica fondamentale è la lifting keel che porta il pescagggio da 3,40 a 1,90 metri, mentre con la chiglia fissa il pescaggio è di 3,30 metri. Per quanto riguarda gli interni, sono disponibili diversi layout a tre o quattro cabine, più una cabina per l’equipaggio. www.msyachtbau.com



CARATTERISTICHE TECNICHE