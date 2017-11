Benvenuti a bordo del numero di dicembre/gennaio del Giornale della Vela, da adesso in edicola e in digitale! Un numero ricchissimo di contenuti, per chi vive la vela a 360°. Storie di mare, accessori, barche, tecnica, viaggi, regate. Il numero ideale per iniziare il vostro “sodalizio” con noi. Se vi abbonate, entro il 31 dicembre ci sono due regali per voi: SCOPRITE DI PIU’ QUI

IL CONTE GIRAMONDO

A noi è piaciuta particolarmente la storia di mare che vi raccontiamo da pagina 64: il protagonista è Umberto Marzotto, rampollo di una delle dinastie industriali più importanti d’Italia. Grande navigatore, è al suo secondo giro del mondo. Vi raccontiamo la storia del ragazzo che dell’azienda di famiglia non ne ha voluto sapere, dedicando anima e corpo alle sue passioni: vela, musica e poesia. E se è vero che il denaro aiuta, è anche vero che, come dice lui, “per attraversare l’Oceano il pedaggio non lo si paga coi soldi”.

1. IL MEDITERRANEO E’ PER CHI HA LE PALLE

Storie della burrasca alla Middle Sea: saliamo sul Mylius 18e35 Fra’ Diavolo (con le splendide foto da bordo di Martina Orsini, autrice anche della foto in copertina della rivista) e sul Sun Fast 3600 Bora Fast per rivivere un’esperienza indimenticabile. Già, è proprio vero, il Mare Nostrum è per i marinai “con gli attributi”…

2. RILASSATEVI DIPORTISTI

Questa volta è tutto vero. Arriva il nuovo Codice della Nautica e finalmente va nella direzione giusta con l’introduzione del tanto sospirato Registro Telematico delle imbarcazioni e tante altre modifiche che finalmente ci mettono al passo degli altri paesi europei. La nuova normativa ce la siamo fatta raccontare da chi, da anni, cerca di far capire a politica e istituzioni le esigenze di chi va per mare: Roberto Neglia

3. COME FUNZIONANO I FOIL SU UNA BARCA DI SERIE?

Utilizzare e navigare con i foil su una barca di serie è davvero un gioco da ragazzi. Ecco come funzionano sul nuovo Figaro 3, che abbiamo provato a Barcellona: come si regolano, che cosa cambiano nella conduzione della barca, dove vanno a finire sottocoperta, come tenerli all’ormeggio. Sfateremo tutti i vostri dubbi!

4. IL CATAMARANO TE LO SPIEGO IO

Il mercato dei catamarani cresce e piace sempre di più. Li vuole il pubblico che arriva dalle barche a motore, li cercano i crocieristi e divertono i più sportivi. Ecco come si evolve la “specie”. E che cosa propone il mercato per soddisfare una tendenza sempre più in crescita… Una cata-galassia tutta da scoprire!

5. CACCIA AL REGALO

Otto temi, trentotto idee da lupi di mare per rendere felici i vostri amici velisti o voi stessi. Tra novità all’ultimo grido e classici “sempreverdi”: e sia ben chiaro, Natale, in questo caso, è solo un pretesto. In alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento tecnico e gli accessori da letto e bagno, abbiamo cercato di scovare prodotti che potessero essere personalizzati con ricami, patchwork e stampe.

6. SEI PRONTO A FARE IL GRANDE PASSO?

L’acquisto di una barca da diporto è un atto irrazionale per definizione, dicono. Vi proponiamo un bel gioco che vi persuaderà del contrario. E se ancora non siete convinti, leggete le testimonianze di chi si è fatto guidare dalla “pancia” e adesso naviga felice…

7. LE NOSTRE PROVE

Siamo saliti a bordo di una barca che segna il ritorno di X-Yachts verso la filosofia blue water, con cui girare il mondo in totale comfort senza rinunciare alle performance: l’X65. Poi abbiamo testato il nuovo Hanse 388, più performante rispetto allo standard del cantiere tedesco, semplice da condurre e con interni extralarge… Ci sono altre quattro chicche sotto forma di test/anteprima: Dufour 520 GL, Grand Soleil 34, Sun Odyssey 319 e The Fifty.

8. COME CONDURRE E REGOLARE LE VELE IN BASE ALLE ONDE

Torniamo sui “banchi di scuola” con il maestro Roberto Spata, che ci spiega nel dettaglio come adattare la conduzione della barca e le regolazioni quando il vento e l’onda aumentano. Tutti consigli di cui fare tesoro per navigare meglio anche quando il mare “picchia”…

9. LA BARCA SI ALLUNGA CON LA PIATTAFORMA

Nel resto d’Europa le piattaforme gonfiabili vanno fortissimo: le gonfi in pochi minuti, sono rigide, stabili e non servono solo come aree prendisole e per il bagno ma sono utilissime nella pulizia dell’opera morta. Ecco una rassegna di piattaforme tra le migliori sul mercato.

10. COSI’ SPENDO MENO CHE IN UN ALBERGO

Quando conviene affittare una barca al caldo in dieci paradisi quest’inverno, al miglior prezzo. Abbiamo selezionato per voi dieci luoghi paradisiaci in cui navigare quando da noi fa freddo. Dai Caraibi alla Polinesia, tra rovine Maya e acque cristallo, vegetazione lussureggiante e incredibili animali.

se non vuoi perderti un numero e risparmiare, e avere due regali

Natale si avvicina, vuoi regalare un abbonamento?