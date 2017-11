Gioca e vinci una crociera per due persone in catamarano con GlobeSailor

Esplora la Croazia a vela a bordo di un catamarano di lusso con equipaggio ! Vinci una settimana per due persone, mezza pensione, a bordo di un Bali 4.3, dal design e dal comfort unico, dal 16 giugno 2018 al 23 giugno 2018. Per godere delle meraviglie di un viaggio per mare, avrai la possibilità di alloggiare in una cabina doppia “haute gamme” in totale relax e senza pensieri: l’equipaggio si occuperà di tutto durante la crociera! Per 8 giorni, navigherai isola dopo isola alla scoperta di Trogir, Hvar e Vis, per citare alcune destinazioni. A bordo del vostro catamarano potrete vivere una crociera a vela nei luoghi più belli del Mediterraneo dove navigare. La Croazia è infatti famosa per i suoi numerosi arcipelaghi e per la natura selvaggia. Le isole croate hanno un fascino particolare: al litorale montagnoso e ai folti boschi si unisce la magnifica architettura delle città e dei porti. Per godere appieno della bellezza di questa terra e per trovare le migliori condizioni meteo, il periodo migliore per navigare è tra maggio e ottobre.

Partecipare al concorso è semplice, basta compilare il formulario che trovate a questo link e collegarsi il 22 dicembre sulla pagina Facebook di GlobeSailor per scoprire il nome del fortunato vincitore.

Alla scoperta delle isole della Dalmazia. GlobeSailor vi propone un itinerario a vela di una settimana per conoscere le isole più belle e le migliori baie della costa dalmata. L’itinerario può subire delle modifiche a seconda del meteo.

GIORNO 1 – Trogir – Maslinica (isola Solta)

Arrivati all’aeroporto, potrete raggiungere in taxi il Marina di Trogir. Appena vi sarete imbarcati, farete una breve navigazione verso Maslinica. Durante la navigazione potrete conoscere l’equipaggio e familiarizzare con il catamarano. La prima sera e notte la trascorrerete ormeggiati.

GIORNO 2 – Maslinica – Komiza (isola Vis)

Dopo colazione, farete rotta verso l’isola di Vis. Lo skipper ormeggerà di fronte alla baia di Komiza. Potrete sbarcare e passeggiare nelle vie della città, godendovi il clima mediterraneo. La notte resterete ormeggiati.

GIORNO 3 – Komiza – Bisevo – Vis

Il terzo giorno sarete pronti a veleggiare verso a Komiza. Una volta arrivati, il vostro equipaggio vi accompagnerà all’ingresso della celebre grotta blu di Bisevo: resterete a bocca aperta. Tornati a bordo, farete rotta verso Vis. Passerete la notte all’ormeggio.

GIORNO 4 – Vis – Pakleni Otoci – Hvar

E’ l’ora di salpare verso l’arcipelago di Pakleni Otoci : il vostro skipper vi farà scoprire luoghi magnifici dove potrete fare il bagno. Riprenderete poi la navigazione per raggiungere Hvar dove ormeggerete per la notte. Una volta arrivati in porto vi consigliamo di sbarcare e gustare le specialità locali.

GIORNO 5 – Hvar – Vrboska

Lascerete il porto di Hvar per raggiungere Vrboska. La città di Vrboska è un luogo tranquillo e rilassante : potrete fare una passeggiata romantica lungo il canale o perdervi nelle viette. La notte la passerete ormeggiati.

GIORNO 6 – Vrboska – Milna (island Brac)

Partirete la mattina per Milna, una delle baie più protette della costa Adriatica. Se la vostra crociera si svolge nella stagione estiva, potrete partecipare alla “Serata del pescatore” : un momento conviviale con gli abitanti della città degustando i prodotti locali. La sera sarete ormeggiati in porto.

GIORNO 7 – Milna – Trogir

Sbarco alle 18H.