1930. Quando in barca vestivamo davvero alla marinara

Ah, i gloriosi Anni 30, l’epoca dei J Class, delle barche eleganti e (lo scopriremo poi) dal fascino immortale. Proprio in quegli anni nacque un vero e proprio abbigliamento nautico.

Prima degli anni ’30 in barca si andava con un mix tra vestiti cittadini e vestiario usato da pescatori e marinai di professione. Con i J Class nasce un nuovo modo di vestire creato “ad hoc” per la barca. Le scarpe da barca come le intendiamo oggi, nascono proprio allora. Le maglie aderenti che non impacciano i movimenti (non quelle goffe e pesanti dei pescatori) vengono usate dai timonieri e quando si usa ancora giacca e cravatta (sì, in barca si andava anche così) i tagli sartoriali sono adeguati all’uso sportivo e i tessuti scelti per resistere agli agenti marini.

COME CI SI VESTIVA IN BARCA NEGLI ANNI 30



A rivedere queste foto d’epoca dell’epopea dei J Class una cosa salta subito all’occhio, la classe e la sobrietà di quell’abbigliamento. Guardate quanto è attuale il magnate Mike Vanderbilt al timone di Rainbow durante la Coppa America del 1934, il suo golf attillato in cotone a maglia larga sembra uscito da una collezione presentata quest’anno!