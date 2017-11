Ecco Banque Populaire IX: il Maxi trimarano vola già a 42 nodi

Nei primi test ha già superato i 42 nodi di velocità. Tra l’emozione e l’orgoglio di aver costruito una barca del genere, il Team Banque Populaire sembra completamente soddisfatto dei primi test effettuati a Lorient: “Dopo alcuni bordi al largo di Lorient, siamo piacevolmente sorpresi dalla barca, che è facile da manovrare e ha un potenziale incredibile. Rispetto al Maxi Banque Populaire V e Maxi Solo Banque Populaire VII, la barca è più viva e più veloce e le manovre sono più fluide e rapide. Vederlo volare durante la prima navigazione è stata per noi una bella sorpresa. Con 20 nodi di vento è stata raggiunta una velocità oltre 42 nodi, ma ci siamo sempre sentiti al sicuro e, soprattutto, è molto piacevole da timonare”.

E adesso toccherà allo skipper Armel Le Cléac’h ottimizzarla per la navigazione in solitario.

Progettato dallo studio VLPL, questo Maxi trimarano di 32 piedi, con un albero in carbonio di 42 metri, nasce per le regate in solitario. Forse la sua caratteristica più sorprendente è la presenza di foil e di tre timoni, progettati da Martin Fisher, in grado di far volare una barca di 14 tonnellate. Queste appendici riescono a regalare velocità mai raggiunte prima da barche di queste dimensioni puntando a situazioni di “volo” prolungate.



Ci sono voluti 20 mesi, 135.000 ore e 100 persone per completare con successo questa costruzione (di cui 100.000 ore hanno coinvolto esclusivamente il cantiere CDK Technologies).

L’obiettivo per il team è battere il record del Giro del Mondo in solitario nel 2019 ma già nel 2018 parteciperà alla Route du Rhum.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lung. : 32.00 m

Larg. : 23.00 m

Disloc. : 14.3 t

Altezza albero : 38.00 m

Costruzione : Carbon/Kevlar/Normex

Superficie velica bolina : 610 m²

Superficie velica portaanti : 890 m²

Progetto : VPLP / Foils : Martin Fisher

Cantiere : CDK Technologie

