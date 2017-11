Cinque idee per la vita sottocoperta come su un J-Class

Sapete che in cabina e in bagno potete trasformare la vostra barca in un piccolo J-Class? Come? Dotandola di asciugamani, salviette da bagno, coperte e accappatoi personalizzati con il logo e il nome della barca, proprio come fanno i veri “yachtsman” a bordo dei loro yacht d’epoca. Siamo certi che la vostra lei (o il vostro lui) apprezzerà il regalo! Abbiamo selezionato da www.crewcollection.com soltanto prodotti personalizzabili con ricami, stampe e patch.

Plaid BearDream

Questa coperta (150×200 cm) al 100% in micropoliestere, disponibile in diversi colori, è estremamente soffice e morbida al tatto. Le impunture sono su tutto il perimetro. Costa 18,67 euro. LO TROVATE QUI

Asciugamani grandi

Gli asciugamani devono essere di qualità a bordo, visto l’utilizzo intensivo che se ne fa: questi (70×150 cm) sono al 100% in cotone spugna e si richiudono a borsa con manici dello stesso tessuto. Costano 40 euro l’uno. LI TROVATE QUI

Asciugamani da bagno

Completate il bagno con dei piccoli asciugamani eleganti e personalizzati: questi della BearDream sono al 100% in cotone spugna e sono disponibili in diverse tonalità. Costano 8 euro l’uno. LI TROVATE QUI

Accappatoio classico

Non deve mancare l’accappatoio “custom”. Anche questo è in cotone spugna (360 grammi a metro quadro), con due tasche e cintura: è lavabile a 60 gradi e ha un prezzo di 70,58 euro. LO TROVATE QUI

Grembiule da cucina

Una “chicca” è il grembiule da cucina personalizzato con il nome della barca: questo della BarGear è lungo ed è al 65% poliestere e al 35% in cotone twill. Costa 25,21 euro. LO TROVATE QUI