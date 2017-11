In crociera mi piace comoda: quattro barche usate per il “comfort estremo”

C’è chi cerca il decimo di velocità in più, la microregolazione, c’è invece chi cerca una cabina con un’altezza più pronunciata e se ne “frega” se la barca quando naviga a vela non è esattamente un “razzo”. Questione di gusti e di prospettive. Questa puntata della nostra rubrica settimanale sul mercato dell’usato la dedichiamo a voi, crocieristi senza compromessi, voi che prima di tutto in barca cercate la comodità e il comfort più assoluto. Curiosando su TopBoatMarket abbiamo trovato alcuni modelli che potrebbero fare per voi. Barche comode prima di tutto, ma anche semplici da condurre e marine. Da giro del mondo o da piccola crociera, andiamo a scoprire le loro caratteristiche.

Oceanis 381

Il progetto è di Berret-Recoupeaux per questo 38′ dalle linee forse poco attuali ma senza dubbio ancora molto valido per il mondo della crociera e abbastanza diffuso sul mercato dell’usato. Una barca dalla carena equilibrata, che perdona gli errori grazie a un piano velico ben dimensionato e un layout di manovre abbastanza semplice da gestire. Grazie a un disegno della tuga morbido, l’altezza sull’acqua è camuffata e la linea risulta gradevole, merito anche dei volumi morbidi e rotondi. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

Bavaria 36 Cruiser

Un modello di grande successo per Bavaria, tanto da decidere di riaggiornarlo e rimetterlo in produzione. Quello di cui vi parliamo è però l’originale progettato dallo studio J&J Design. Una barca dalle linee molto morbide, caratterizzata dalla poppa semi aperta e da slanci di prua e poppa che la rendono gradevole all’occhio. Internamente il livello delle finiture è buono e la volumetria importante, grazie anche a una tuga piuttosto lunga che termina ben a prua dell’albero. Carena “tranquilla” ma in grado di offrire anche discrete performance a vela. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

Sun Odyssey 40 DS

Con questa barca cambiamo leggermente genere e guardiamo al mondo delle lunghe o lunghissime navigazioni. Il 40 DS è una barca non molto diffusa sul mercato dell’usato, per questo motivo i modelli in vendita sono spesso molto richiesti. Il progetto è di Daniel Andrieu, firma storica di Jeanneau, che ha pensato una barca da crociera con volumi XXL esaltati da una tuga Deck Saloon che consente una visuale interno-esterno quasi a 360 gradi. Una barca da vivere tutto l’anno e per lunghi viaggi senza rinunciare al minimo comfort. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

Amel Super Maramu 2000

Più che il nome di una barca è un mito. Amel da sempre è sinonimo di lunghissime navigazioni, giri del mondo ed esperienze oceaniche anche per i velisti meno esperti, grazie alla semplicità di gestione e alle caratteristiche tecniche di queste barche. Volumi grandi quanto una casa, ma anche costruzione robusta e molto curata, finiture di qualità e ottime dote marine. Questo Super Maramu, progetto H. Amel-J. Carteau , saprà incontrare i gusti di chi sta cercando la barca della vita per mollare tutto e girare il mondo. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA