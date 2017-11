Aspettando la Coppa America: Luna Rossa si fa il Tp 52 e annuncia l’arrivo di giovani velisti

Sono gi0rni intensi per Luna Rossa, che sta mettendo a punto il team in vista della prossima Coppa America. Dopo avere svelato con Team New Zealand il concept della nuova barca per l’America’s Cup 2021 (LEGGI QUI), ecco un nuovo annuncio importante. Team Prada sbarca, o meglio ritorna, sui Tp 52. La classe box rules riservata al top della vela professionale servirà per l’equipaggio come banco di prova prima del varo del nuovo 75 piedi super foiler con cui si correrà la Coppa America.

Ma c’è di più. Luna Rossa inizierà gli allenamenti con un Tp 52 provvisorio, ma una barca nuova è già in fase di costruzione da Persico Marine e da maggio 2018 sarà all’opera nella 52 Super Series. Andrà quindi a sfidare Azzurra, in un’inedita sfida dal sapore di “Coppa che fu”: ve lo chiediamo, per chi tifate?

Il Tp 52 servirà anche come “selezionatore” per l’equipaggio. Nelle prossime settimane verranno infatti coinvolti almeno 30 giovani velisti alcuni dei quali potrebbero fare parte della nuova Luna che sta sorgendo. Si riparte però da una certezza, in questa fase al timone della barca italiana ci sarà un veterano di Team Prada, il palermitano Francesco Bruni.