A scuola di vela in crociera 4: onda e vento? Niente paura, ecco come cavarsela

La conduzione di un imbarcazione in regime di moto ondoso, soprattutto se formato, è da sempre considerato un argomento spigoloso, sia in regata, dove il raggiungimento della massima performance è al primo posto, sia in crociera, dove certamente fa comodo raggiungere la nostra meta il più presto possibile ma dove può fare una grande differenza raggiungerla con anche il maggior confort possibile.

A maggior ragione in queste condizioni, per condurre al meglio un’imbarcazione, è necessario prendere in considerazione l’andatura rispetto al vento, l’intensità e la direzione e lo stato del mare, compresa la direzione dell’onda, non sempre in linea con il vento; tutti questi fattori sono strettamente correlati tra loro.

DI BOLINA

E’ chiaro che il moto ondoso è particolarmente fastidioso nelle andature di bolina; quanti di noi hanno fatto boline che sembravano interminabili, in condizioni di poco vento e onda contro o con mare formato e condizioni di vento sostenuto, e che ci hanno fatto percorrere poche miglia in parecchie ore di navigazione. Ma ripartiamo dalla puntata precedente dove abbiamo parlato della VMG (LEGGI QUI), vale a dire la migliore e reale velocità di avvicinamento ad un punto quando non è possibile seguire una rotta diretta. abbiamo imparato, per esempio, che si può condurre una barca di bolina con un andatura leggermente più larga, più lascati di vele ma molto più veloci, oppure con un’andatura più stretta al vento, con le vele più cazzate ma più lenti. Ebbene la VMG va presa in considerazione soprattutto in queste condizioni particolari dove comunque, se non sono previsti salti di vento a nostro favore, è intuitivo che non convenga fare una bolina molto stretta: la barca rallenterebbe troppo e rischieremmo, dopo un’ora di navigazione, di trovarci poco più avanti del punto di partenza con un notevole “disagio” a bordo dato dal fastidioso beccheggio che saremmo costretti a subire. E’ quindi sicuramente più vantaggioso navigare leggermente più poggiati ma molto più veloci; la nostra VMG migliora notevolmente e raggiungeremo molto più velocemente il nostro punto di arrivo.

Anche la regolazione delle vele riveste una particolare importanza per navigare al meglio e con una maggiore efficienza.Con poco vento, e ancor di più con onda contraria, labarca ha bisogno di potenza che deve provenire dalla forma delle proprie vele che se sono sufficientemente grasse possono aiutare la barca a sfondare il muro del moto ondoso contrario. Ma come posso aumentare la profondità delle mie vele? Per quanto concerne la randa già è sufficiente lascare un poco la drizza e il cunningham: la massima profondità della vela arretra fino a posizionarsi al centro della corda e il profilo diventa sicuramente più potente.

La base della randa, se lascata, aumenta la profondità della vela, soprattutto nella parte bassa, conferendo anch’essa un profilo più adatto a tali condizioni. Con aria sostenuta, come sappiamo, il profilo delle vele deve essere più magro, onde ridurre lo sbandamento dell’imbarcazione, e ricazzando drizza, cunningham e base siamo in grado di ottenere tale scopo; con onda formata attenzione a non esagerare a smagrire la randa che deve comunque rimanere piuttosto potente per contrastare il moto ondoso contrario.