Dall’alpinismo… alla vela! Montura presenta la linea Keep Sailing

Dalle Alpi al mare. Montura, marchio trentino noto ad ogni amante della montagna, dopo quattro anni di ricerca entra nel mercato dell’abbigliamento nautico con Keep Sailing. Una linea ricca di soluzioni innovative e realizzata con tecnologie applicate per la prima volta nel mondo della vela.

LA CONSULENZA DEGLI ESPERTI

Montura, azienda italiana con trentennale esperienza considerata tra i leader nella produzione di abbigliamento da montagna e di capi e calzature destinati alle attività outdoor in genere, è giunta al lancio di Keep Sailing al termine di una fase di ricerca e sviluppo durata ben quattro anni. Determinanti in tal senso si sono rivelate le consulenze di un selezionato gruppo di velisti, abituati a considerare cerate e capi tecnici al pari di veri e propri sistemi di protezione. Tra questi il Velista dell’Anno Gaetano Mura, storico amico di Montura, il pluricampione iridato Enrico Zennaro e Sergio Caramel, skipper del Melges 24 Arkanoé Aleali by Montura, con il suo giovane equipaggio, già campione europeo corinthian Minialtura. Nel 2017 Enrico Tettamanti durante il suo storico Passaggio a Nord Ovest e Michele Zambelli in nord Atlantico durante la OSTAR hanno potuto completare i test per i capi da “grande freddo”.

“Da quando Montura ha deciso di guardare verso il mare, il rapporto tra noi atleti e l’azienda è stato ininterrotto – spiega Sergio Caramel, uno dei consulenti più stretti dell’azienda trentina – L’azienda ha sposato con entusiasmo il nostro progetto e a bordo del Melges 24 abbiamo iniziato a usare i primi prototipi già un paio di stagioni fa e, contestualmente, a inviare i nostri feedback, suggerendo modifiche e accorgimenti a nostro avviso utili a perfezionare ogni capo. Dal confronto con i designer e la collaborazione con altri partners, ad esempio ONEsails per la giacca commemorativa del suo decennale, sono nate idee innovative, come quella della protezione per il collo offerta dalla giacca Altura: un dettaglio del quale andiamo tutti molto orgogliosi”.

“Il processo di creazione di Keep Sailing è stato molto affascinante ed è bello averne fatto parte- commenta Enrico Zennaro, recente vincitore della Maxi Yacht Rolex Cup con Supernikka – Sin dal primo utilizzo ho capito che ci stavamo muovendo nella giusta direzione e ora che sono passate un paio di stagioni abbiamo pronta al debutto una linea di capi unica per dettagli e qualità dei materiali, senza dubbio un prodotto in grado di competere con quelli dei brand a oggi più noti nel mondo della nautica”.

Capi di riferimento della nuova linea, realizzati impiegando tessuti in Goretex di ultima generazione, sono la giacca e la salopette Altura e lo spray top, che ha fatto il suo debutto ufficiale sui campi di regata in occasione della 49ma Barcolana. La linea Keep Sailing è quindi completata da una variegata gamma di indumenti realizzati ad hoc. www.montura.it