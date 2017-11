In barca a vela per 365 giorni l’anno… con il nostro Calendario Poster!

Per non scendere mai dalla barca, anche se siete a casa o in ufficio, c’è il nostro Calendario Poster 2018. Tredici foto da lasciare senza fiato, selezionate dalla redazione tra gli scatti dei più grandi fotografi di vela pubblicati dalla nostra rivista. Per non dimenticarvi mai della vostra passione.

Come riceverlo?

E’ semplicissimo: ve lo regaliamo se vi abbonate alla rivista, oppure potete acquistarlo direttamente QUI a 9,90 euro + spese di spedizione. Ma non è finita, chi acquista un abbonamento digitale della rivista (per smartphone o tablet Apple e Android) sino al 31 dicembre ne riceve un’altro in omaggio da regalare ad un amico. Gli abbonati in corso possono sfruttare questa promozione rinnovando in anticipo l’abbonamento, allungando la scadenza.

Per voi, ma anche per gli altri. Natale si avvicina e il nuovo Calendario Poster 2018 è un’idea per un regalo diverso dal solito, per condividere con gli amici la passione per la vela un anno intero.

Come è strutturato? Con una pagina per ogni mese che comprende tutte le feste, i santi e le lune, in italiano e inglese su cui potrete anche prendere appunti.

SCOPRI IN ANTEPRIMA ALCUNI SCATTI DEL CALENDARIO POSTER 2018

CLICCA QUI PER ABBONARTI AL GIORNALE DELLA VELA E RICEVERE GRATIS IL CALENDARIO POSTER 2018

CLICCA QUI PER ORDINARE IL CALENDARIO POSTER 2018